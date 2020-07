»Jeg håber på et løb, hvor der sker en hel masse. Gerne med både safetycar'en og noget regnvejr.«

Kevin Magnussen er realistisk omkring sin 16. startposition i Ungarn Grand Prix (søndag klokken 15.10): Der skal noget helt særligt til, hvis han skal score sine første VM-point siden Ruslands Grand Prix for snart 10 måneder siden.

»Jeg skal prøve at få en god start, hænge på – og så se, hvad jeg kan gøre. Jeg må tage de chancer, der kommer. Det er aldrig nemt at starte fra 16. position, og det er svært at overhale på Hungaroring. Men jeg har før scoret point fra det udgangspunkt,« siger Magnussen.

Haas-teamet havde håbet, at deres 2020-model VF20 ville være mere konkurrencedygtig på den kompakte Hungaroring.

Vi må bare prøve at kæmpe med dem i løbet Kevin Magnussen

»Vi troede, at en lille bane uden så meget langside og biler med høj downforce ville hjælpe os mere, end det gjorde. Der virker, som om nogle af de teams, der var hurtige på langsiden, også er hurtige i svingene, men vi må bare prøve at kæmpe med dem i løbet,« siger danskeren.

Han var få hundrededele sekund fra at komme videre til Q2 (for de 15 hurtigste, red.)

»Det var så tæt! Jeg fik lidt trafik mod slutningen af min afgørende omgang. Hvis de to Alpha Taurier ikke havde været der, havde jeg nok hentet de hundrededele, jeg manglede. Men sådan er det – Hungaroring er en lille bane, og trafik er en del af det.«

Mercedes-kørerne dominerede kvalifikationen med Lewis Hamilton på pole position med teamkammerat Valtteri Bottas ved siden af sig i første række. I anden række hjalp de stærke Mercedes-motorer Racing Point-teamets Lance Stroll og Sergio Perez til tredje og fjerde startposition.