BT har mødt Kevin Magnussen inden Monacos Grand Prix

Han har taget point i tre af de seneste fire løb. Han har allerede scoret lige så mange point som i hele sidste sæson. Og han fører kvalifikations-duellen mod teamkammerat Romain Grosjean med 4-1.

Er 2018-versionen af Kevin Magnussen den bedste nogensinde?

Han tænker over spørgsmålet. Tager et par gange tilløb til at svare. Og siger så:

»Altså: I Formel 1 lærer man noget hvert eneste år. I hvert eneste løb! Man får mere og mere erfaring og bliver mere og mere selvsikker. Jeg tror, det vil fortsætte resten af min karriere. Det var noget, jeg snakkede meget med Jenson (Button, hans teamkammerat hos McLaren i 2014) om. Han kørte Formel 1 i rigtig mange år, og han sagde, at der hele tiden er noget nyt at lære.«

I weekenden stiller Magnussen op i Monacos Grand Prix på den legendariske gadebane i Monte Carlo.

»Monaco er et fantastisk sted – og en af de historiske baner i Formel 1. Det er en cool bane at køre ræs på. En af de bedste i hele sæsonen,« siger han.

»Og det er en bane, hvor køreren kan gøre en forskel!«

Betyder det, at Kevin Magnussen og Haas igen vil ligge i front i midterfeltet – efter de tre store teams mens foran rivalerne i midterfeltet?

»Jeg tror, vi igen er med i kampen om at være ’best-of-the-rest’,« siger Magnussen.

»Men vi vil ikke være så overlegne som i Barcelona. Vores bil er specielt stærk i mellemhurtige og hurtige sving, og dem er der ikke mange af her i Monaco. Men bilen er ikke dårlig i langsomme sving, så jeg håber, vi kan slås med de bedste i midterfeltet.«

Pirelli introducerer et nyt dæk i Monaco. For første gang får kørerne mulighed for at bruge ’hypersoft’, det hidtil blødeste dæk, i en grandprix-weekend.

»Hypersoft er et rigtig godt dæk – det så vi i testen på Circuit de Barcelona-Catalunya i sidste uge. Jeg tror, det kan holde næsten hele løbet her i Monaco,« fortæller Magnussen.

»Det bliver endnu sjovere med de nye dæk og det øgede vejgreb!«

Det er omtrent umuligt at overhale på den smalle gadebane i Monte Carlo, og derfor er startplaceringen vigtigere end på alle andre baner. Men for at få en god startplacering er det afgørende at få en kvalifikations-omgang uden trafik.

»Det er en rigtig lille bane, så der er ikke så mange meter til hver bil,« siger Magnussen, der er afhængige af gode ’spottere’ i pitten, der kan advare kørerne om trafik ude på banen.

»Det er et område, hvor vi kan forbedre os – hvis vi havde flere folk. Vi er lidt overbebyrdede. Den fyr, der holder øje med min trafik, skal også holde øje med, om der er skade på bilerne, når de kommer ind i pitten. Hvis for eksempel Romain kommer ind, mens jeg er ude og køre, skal han lige checke, om hans bil er i orden. På det område kan man mærke, at vi er et lille team – men det er noget, vi arbejder på at forbedre,« siger Magnussen.

Samtidig skal pit-mandskabet time deres radiokommunikation til kørerne ude på banen.

»Man kan ikke høre ret meget på radioen på store dele af banen, for bygningerne spærrer for radiosignalet,« forklarer Magnussen.

»Men vi ved, i hvilke områder man ikke kan høre noget, og derfor er det vigtigt, at man får beskederne lige før eller efter de kritiske steder. Man skal ikke have vigtige beskeder, mens man kører inde i tunellen!«

Cool weekend i Spanien

I det seneste grandprix i Spanien for 14 dage siden dominerede Magnussen og Haas midterfeltet. Danskeren tilbragte en ensom eftermiddag – efter de tre førende teams, mens milevidt foran rivalerne Renault, McLaren og co.

»Det var en virkelig cool weekend i Spanien. Vi er særligt glade for resultatet, for mange af de andre teams havde opgraderet deres biler. Det havde vi ikke, og alligevel kunne vi holde dem bag os. Jeg har aldrig haft et lignende løb i Formel 1 – det var første gang, jeg kørte rundt helt alene. Det føltes præcis, som om jeg førte løbet – ligesom i de gode gamle dage i Formel 3 og Renault World-serien, hvor jeg bare førte fra start, lagde afstand til feltet og ikke kunne se de andre i spejlene. Jeg kom ind i en god rytme og kørte bare omgang efter omgang,« siger Magnussen

»Og det var ikke kedeligt. Det var måske ikke særligt underholdende, men det var positivt, for jeg var i en god situation. OK – det er sjovt at køre race og kæmpe om placeringerne, men vi er her først og fremmest for at score point. Og jeg var jo nervøs for bilen – for at et eller andet ville gå i stykker, eller jeg ville punktere. Den slags små, irriterende ting, der kan ske. Jeg kørte faktisk tidligere i pit end nødvendigt for at være helt sikker på at dækkene holdt. Det kunne vi tillade os, fordi var havde farten og ikke var truet bagfra. Der er skønt, at vi nu kæmper om point i de fleste løb – at vi er stabile. At vores stærke vinter-test ikke bare var en ’one-off’.«

Var løbet i Spanien hans hidtil bedste i Formel 1? Magnussen smiler, og siger så:

»Jeg vurderer egentlig ikke mine løb på den måde. Men det var helt sikkert en rigtig god weekend, som vi som team kan være rigtig stolte af. Når vi slår resten af midterfeltet på den måde, føles det om at vinde løbet.«

Indtil nu har Kevin Magnussen scoret alle Haas-teamets 2018-point. Hans teamkammerat Romain Grosjean er en af bare to kørere, der stadig har et rundt ’nul’ i point-regnskabet. I Spanien crashede franskmanden allerede på første omgang, og efterfølgende antydede han, at han mistede herredrømmet fordi Magnussen foran ham havde en minimal udskridning. Er det noget Haas-kørerne efterfølgende har snakket om?

»Vi har ikke snakket om det,« siger Magnussen.

»Det var en helt normal lille udskridning, som man har mange af, når bilen er fuldt tanket. Men det er klart, at man mister downforce når man følger tæt bag en anden bil.«

Nu venter Monacos Grand Prix.

»Det er en drøm, at vinde her. Men lige nu kæmper vi ikke om sejren – vi kæmper om point,« siger Magnussen.