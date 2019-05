Kevin Magnussen fortsætter med at imponere.

Efter at have sluttet på syvendepladsen og ’best-of-the-rest’ i Spaniens Grand Prix for 14 dage siden besatte han præcis samme placering på den første træningsdag til Monacos Grand Prix.

Både Magnussens og Haas-teamkammerat Romain Grosjeans biler er i denne weekend udsmykket med teksten ’Niki Lauda 1949 – 2019’ til minde om den østrigske Formel 1-legende, der døde mandag.

Magnussens syvendeplads i torsdagens FP2-træning kom efter en problematisk formiddag, hvor begge Haas-biler fik sort flag, der normalt bruges til at diskvalificere en kører.

Her i Monaco var årsagen dog ikke helt så dramatisk: Haas-pitten havde mistet radioforbindelsen til begge biler og kunne derfor ikke kalde dem i pit.

Da både Magnussen og Grosjean heller ikke så pit-skiltene, måtte Haas-ledelsen bede løbsledelsen om at bruge det sorte flag for at hente kørerne ind.

»Det var et generelt IT-problem, og vi har løst det,« forklarede Haas' pressechef, Stuart Morrison, til B.T.

På syvendepladsen var Magnussen kun et sekund efter dagens hurtigste tid sat af verdensmesteren Lewis Hamilton (Mercedes).

»Afstanden til de førende er her i Monaco mindre end normalt, men det skyldes først og fremmest, at banen er så kort,« forklarede danskeren.

Årets vigtigste kvalifikation

Grosjean sluttede på 11.-pladsen, to tiendedele efter Magnussen. Selvom franskmanden her i Monaco har gentaget sin kritik af Magnussens overhaling i Spanien, er det gode forhold mellem de to Haas-kørere genoprettet.

»Sagen er fuldstændig lukket,« bekræfter Magnussen.

For Formel 1-kørerne er fredag fridag, inden de lørdag vender tilbage til banen og den afsluttende FP3-træning efterfulgt af kvalifikationen klokken 15.00.

Det bliver årets vigtigste kvalifikation, for på den smalle gadebane i Monte Carlo er en god startplacering nærmest garanti for et godt resultat i løbet.

»Jeg håber, vi får en stærk kvalifikation, for det er bare så svært at overhale,« siger Magnussen.