Nu varer det ikke længe: Når kvalifikationen til Australiens Grand Prix er overstået her i Albert Park lørdag klokken 18.00 lokal tid, har vi den første reelle antydning af styrkeforholdet i Formel 1-VM 2019.

Indtil da vil alle forudsigelser reelt være rent gætværk. Og inden vi lørdag klokken 18.00 aussie-time bliver overhalet af de hårde realiteter, må jeg hellere også komme med mit bud på Haas´ og Kevin Magnussens placering i feltet her ved sæsonpremieren.

Buddet kommer efter at have overværet vintertesten på Circuit de Barcelona-Catalunya og efter samtaler med Magnussen og teamchef Guenther Steiner i både Spanien og Danmark. Altså det jeg vil kalde et kvalificeret gæt.

Sidste år passede Albert Park rigtig godt til Haas VF18, og jeg tror på, at det også vil være tilfældet med VF19. Dæk-udbuddet – de tre midterste af de fem compounds Pirelli udbyder i år – burde også passe til Haas. Men det er samtidig værd at bemærke, at selvom Albert Park har mange hurtige sving, er de ikke særligt langstrakte, og at det derfor kan være svært at få dækkene op på den optimale arbejdstemperatur. Det er et område, hvor Haas er gået meget frem det seneste år, men de er stadig ikke så effektive til at udnytte dækkene som mange af konkurrenterne.

Kevin Magnussen udstrålede gennem begge testuger en stille selvtillid, der lover godt for sæsonstarten. Den nye Haas VF19 var da også både hurtig og forudsigelig at køre, og Magnussen lod sig ikke påvirke at de mange ’børnesygdomme’, der specielt i den første uge holdt Haas-raceren i pitgaragen i timevis.

Vintertesterne afvikles jo netop for at afprøve og udvikle de nye biler, og jeg tror derfor på, at Haas i weekenden vil have to pålidelige biler.

Men hvor konkurrencedygtige er de? Ved vintertesterne satsede Haas aldrig for alvor på hurtige enkelt-omgange, og Magnussen og hans teamkammerat Romain Grosjean var derfor sjældent nær toppen af tidstagnings-listerne. Men set med danske øjne var det lovende, at Magnussen kunne udnytte de bløde dæk bedre end sin teamkammerat Romain Grosjean.

Og da jeg i sidste uge tilbragte en eftermiddag med Magnussen og teamchef Guenther Steiner, fornemmede jeg da også en stille optimisme med hensyn til kvalifikationen i Melbourne.

Og herfra bliver det kun bedre: I løbs-trim – altså med ’langtidsholdbare’ dæk og masser af benzin i tanken – imponerede Magnussen alle på den sidste test-eftermiddag. Analyser (og de er altid behæftet med en vis usikkerhed!) antydede, at Haas her var omtrent på niveau med topholdene Mercedes og Ferrari. Og ganske langt foran de mere reelle konkurrenter i midterfeltet.

Det vil dog næppe være tilfældet her i Albert Park. Her forventer jeg Mercedes, Ferrari og også Red Bull vil være foran Haas, der så til gengæld ligner en godt bud på ’best-of-the-rest’ klassen.

Guenther Steiner har lovet mig, at hans mekanikere er i topform med hensyn til pit-stop. Herefter er der – uden ballade i første kaos-sving! – lagt op til en god håndfuld VM-point til Magnussen i Albert Park.

Peter Nygaard er B.T.´s Formel 1-korrespondent