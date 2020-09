Kevin Magnussen sluttede den første træningsdag til Ruslands Grand Prix i Sochi på 18.-pladsen. Han var mere end 2,2 sekunder langsommere end Valltteri Bottas (Mercedes), der satte dagens bedste tid, men mere end 1,1 sekund hurtigere end sin Haas-teamkammerat Romain Grosjean, der besatte 20.- og sidstepladsen.

»Det var ikke nogen dårlig dag,« siger Kevin Magnussen fra Sochi.

»Jeg fik ikke sat en god tid på første omgang med mine blødeste dæk, så jeg tror, der er plads til forbedring. I alle tilfælde ligger vi meget tæt nede i bunden af feltet, og bare et par tiendedele af et sekund kan give ganske mange placeringer. Men det er selvfølgelig ikke nemt at finde et par tiendedele,« fortsætter han.

»Overordnet tror jeg, at det ser lidt bedre ud end i Mugello for 14 dage siden, men det bliver først for alvor afsløret lørdag, når alle giver fuld gas. Vi har flere ting, vi kan arbejde med, så vi må se, om jeg kan komme ind i Q2 (for de 15 bedste, red.) i kvalifikationen.«

Det ser lidt bedre ud end i Mugello for 14 dage siden Kevin Magnussen

Sochi Autodrom er den bane i hele Formel 1-kalenderen, hvor Magnussen gennem årene har klaret sig bedst. I sine fem løb på banen er han fire gange sluttet i top-10 med femtepladsen for McLaren i debutsæson som bedste resultat. I 2018 og 19 blev han henholdsvis nummer otte og ni for Haas-teamet.

»Der er ikke nogen speciel hemmelighed ved Sochi. Man skal have en god bil og en weekend uden problemer, og jeg tror, det allermest er en tilfældighed, at jeg så ofte har scoret point her i Sochi. Men jeg kan lide banen – det er en bane, hvor jeg som regel er hurtig, og det håber jeg også at være i år. På nogle måder gentager den sig selv – når man ser på data fra bilen, er mange af svingene meget ens med hensyn til fart og så videre,« siger han.

Kvalifikationen til Ruslands Grand Prix søndag starter lørdag klokken 14 dansk tid. Her afgøres startplaceringerne, og de er ifølge Kevin Magnussen ganske afgørende for mulighederne i løbet.

»Det er ikke nemt at overhale her – men det er trods alt muligt.«