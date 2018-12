Stort interview med Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen er glad, da han sætter sig ned for sammen med B.T. at se tilbage på 2018, der på mange måder har været hans bedste år i Formel 1.

Efter en turbulent start, hvor han kørte for tre teams i sine tre første sæsoner, er der nu endelig kommet ro på karrieren.

»Jeg føler mig bedre tilpas i Formel 1 end nogensinde før – jeg nyder det meget mere,« siger han med et smil og tilføjer:

»Det er nok fordi, jeg nu er i et team, der satser på mig og har givet mig en længere kontrakt,« fortsætter han.

Men den 26-årige dansker er en vindertype. Derfor er det ikke nok at føle sig godt tilpas – der skal også resultater på tavlen. 56 point sikrede ham en samlet niendeplads i VM 2018. Det er hans hidtil bedste slutresultat, men det er bare ikke nok, når ambitionerne stadig handler om VM-titler.

»Altså, jeg vurderer ikke mine sæsoner på den måde. Jeg var jo på podiet i min første sæson i mit allerførste løb i Australien 2014, og det er stadig min bedste enkelt-oplevelse i Formel 1. Så på den måde var 2014 måske bedre? Men okay, jeg fik 56 point i år.«

»Men det er jo ikke i sig selv fantastisk. Det er først rigtig stort, når man kæmper for grandprix-sejre eller VM-titler. Jeg savner så meget at kæmpe om førstepladser og pole positions,« siger Kevin Magnussen.

Andenpladsen i debutløbet i Australien 2014 (foto) var kulminationen på et hårdt uddannelsesprogram hos McLaren-teamet. Magnussen var kun 17 år, da han i 2010 kom ind i McLarens juniorprogram, og det er ikke en tid, han tænker tilbage på med glæde.

»Hvis der er en ting fra Formel 1, jeg gerne ville have været foruden, så var det nok det at bo i England, da jeg var juniorkører for McLaren,« siger han alvorligt.

»Jeg fik en lejlighed tæt på hovedkvarteret i Woking, fordi teamejer Ron Dennis gerne ville se, at jeg ’ofrede’ noget for den chance, han gav mig. Det var voldsomt for mig at bo i Woking uden at have nogen venner eller bekendte omkring mig. Jeg kendte selvfølgelig mange i teamet, men de var alle sammen voksne mennesker, og jeg var kun lige fyldt 18.

»Bare at sidde dér i Woking og ikke rigtigt lave noget - nogle dage var det ligesom at være i fængsel…«

Det bliver hurtigt meget klaustrofobisk, hvis man kun har motorsport i sit liv Kevin Magnussen

Trods den fornemme Formel 1-debut for McLaren i 2014 sendte Ron Dennis danskeren ud på reservebænken i 2015. Der skulle skaffes plads til Fernando Alonso, og selv om det på mange måder var en bitter oplevelse for Magnussen, var det også lærerigt.

»Da jeg mistede mit McLaren-sæde i 2015, gik det op for mig, at der også var andre ting i livet end motorsport. Det var nok sundt, for inden da var jeg 100 procent optaget af motorsport og havde været det, siden jeg var tre-fire år gammel. Det var første gang, jeg fik øjnene op for, at der var en verden uden for racing.«

»Jeg tror faktisk, at den erkendelse gjorde mig til en bedre racerkører, for da jeg opdagede, at verden ikke kun handlede om motorsport, tog det meget af presset væk. Det gjorde på en eller anden måde, at jeg bedre kunne fokusere på, hvorfor det er sjovt at køre race. Og ikke så meget på, at race var det eneste i verden.«

»Det var godt for mig, for det bliver hurtigt meget klaustrofobisk, hvis man kun har motorsport i sit liv.«

Hvis 2015-sæsonen var en sportslig skuffelse, var året berigende på andre måder.

»Det gik op for mig, at livet bliver smukkere, når man kan se ud over motorsport. Og her snakker vi også om min kæreste Louise – hun kom ind i billedet, netop som jeg røg ud af McLaren i 2015,« siger Kevin Magnussen.

Kevin og Louise skal giftes til sommer, men det er ikke noget, han vil snakke om.

»Jeg har det underligt med at dele ud af mit privatliv til folk, jeg ikke kender. Så jeg vil ikke gå i detaljer - det håber jeg, at folk vil respektere,« siger han.

Kevin Magnussen startede året med at flytte til Dubai, men da han forlængede sin aftale med Haas-teamet, flyttede han i efteråret til London.

»Der bliver mere og mere arbejde for mig i Haas-hovedkvarteret i Banbury nord for London. Jeg flyttede jo til Dubai for at bo mere centralt i forhold til Formel 1-løbene. Men med flere og flere opgaver i Italien (bl.a. med simulatorkørsel, red.) og England giver den løsning ikke længere mening. Nu skal jeg arbejde endnu tættere sammen med mit team, og så er London en bedre base,« siger han.

2018 var Kevin Magnussens fjerde år i Formel 1, og han kan nu se tilbage på mere end 80 grandprixer.

»Mit bedste løb? I Mexico i 2017 fik jeg mere ud af weekenden, end der var lagt op til. Der var ingen, der havde forventet den ottendeplads. Australiens Grand Prix i år var også ret exceptionelt. Altså, indtil vi fik problemerne under pit-stoppet.«

Den værste omgang var nok kvalifikations-omgangen i Ungarn i 2014, hvor det pludselig begyndte at regne, uden jeg rigtigt opdagede det, og jeg endte i barrieren. Det var ikke skidegodt… Kevin Magnussen

Haas-mekanikernes problemer med at fæstne hjulene på begge biler i Melbourne kostede Magnussen en potentiel fjerdeplads og teamet i alt 22 VM-point.

»Det var den største skuffelse, jeg har haft i Formel 1,« slår han fast.

2018 bød også på Magnussens hidtil bedste enkelt-omgang.

»Det var min kvalifikations-omgang på Silverstone,« siger han stolt om omgangen, der sikrede ham syvendepladsen som ’best-of-the-rest’ på start-gridden til det britiske grandprix.

»Den værste omgang var nok kvalifikations-omgangen i Ungarn i 2014, hvor det pludselig begyndte at regne, uden jeg rigtigt opdagede det, og jeg endte i barrieren. Det var ikke skidegodt…«

Den positive 2018-sæson understreges af den konkurrencedygtige Haas-racer.

»Vores Haas VF-18 fra denne sæson er den bedste Formel 1-bil, jeg nogensinde har kørt,« slå han fast. Og han er lige så hurtig, når han skal udpege den dårligste:

»Det er helt klart Renault´en fra 2016. Det føltes bare som om, at de havde opgivet den inden sæsonen startede. Det var bare et mellemår, der var helt ad helvede til.«

Min overhaling af Felipe Massa i Japans Grand Prix 2017 var virkelig fed. Der har været nogle stykker, og sjovt, det ofte gik ud over Massa Kevin Magnussen

Kevin Magnussen er blevet kendt som en af de mest spektakulære kørere i Formel 1.

Han kørte i 2018 fra sit bad-boy image, og han sluttede året som en af de mindst straffede kørere i feltet. Men de rå, kompromisløse overhalinger er der stadig mange af.

»Ja, jeg har haft mange gode overhalinger og dueller,« siger han med en grin.

»Jeg synes, min overhaling af Felipe Massa i Japans Grand Prix 2017 var virkelig fed. Og også da jeg i Aserbajdsjan i 2017 overhalede Massa og Nico Hülkenberg i ét hug. Og så var der også min overhaling af Massa i 'sving 6' i Singapore 2017. Der har været nogle stykker, og det er sjovt, at det ofte gik ud over Massa.«

»Min værste duel? Det må være, da Fernando Alonso overhalede mig på sidste omgang af det britiske grandprix i år. Jeg vidste slet ikke, at han var der. Det var rigtig irriterende.«

Det er bemærkelsesværdigt så få sammenstød, der er kommet ud af Magnussens mange dueller.

»Jeps, jeg har ikke smadret noget i år,« slår han fast.

»Og egentlig heller ikke i 2017. OK - jeg havde et sammenstød i starten af Brasiliens Grand Prix sidste år, hvor forhjulsophænget knækkede. Det er det værste, jeg har lavet hos Haas. Jeg er ikke så farlig, som nogen vil gøre mig til,« siger han med et smil.

»Og de manglende afkørsler skyldes ikke, at jeg kører med en større sikkerhedsmargin end de andre. Jeg føler bare, at når tingene er ved at gå galt, ’fanger’ jeg situationen, så det ikke går helt galt. Som alle andre laver jeg fejl ude på banen, men det er ikke noget, der sender mig ud i hegnet.«

Magnussen scorede 45 af sine 56 2018-point inden sommerferien. Et overfladisk blik på tallene antyder, at danskerens form dykkede i efteråret.

»Det var ikke mig, der blev dårligere,« siger han bestemt.

»Men som team gik vi måske lidt tilbage: I den første tredjedel af sæsonen var vi ret suveræne i kampen om at være ’best-of-the-rest’, men røg så en smule baglæns, inden vi i Brasilien genindtog positionen som fjerdebedste team.«

I Haas-teamets interne kvalifikations-duel dominerede Magnussen i foråret, og før sommerferien var han foran 9-3. Efter sommerferien brød Romain Grosjean effektivt tilbage, og franskmanden vandt den samlede duel 11-10.

»Romain kom tilbage efter en svær periode, og det fik det måske til at se ud som om, jeg var gået et skridt baglæns. Men sådan var det ikke, for han var bare kommet tilbage på sit højeste niveau,« forklarer Magnussen.

Franskmandens form-fremgang faldt sammen med den opdatering af Haas' 2018-model, der blev klar kort før sommerferien.

»Det er tydeligt, at Romain med opdateringen fik en bil, der passede ham rigtig godt. Bilen blev i det hele taget bedre, men jeg kunne i modsætning til Romain også bare køre stærkt med den gamle. Men jeg synes egentlig ikke, at det betød så meget. Jeg har i hvert fald svært ved at forstå, at det gjorde så stor en forskel for Romain.«

Hvis vi ser på hele pakken - menneskeligt, personlig kemi, omgangstider og så videre - er Jenson den bedste teamkammerat, jeg har haft Kevin Magnussen

Udviklingen antyder, at Magnussen bedre - end den mere erfarne Grosjean - kan tilpasse sig forskellige biler, og at han er en mere alsidig kører end franskmanden.

»Det kan man måske nok sige, men det er ikke noget, jeg har det store behov for at fremhæve. Men jeg føler, at jeg er god til at komme af sted med lidt af hvert. Jeg er god til at få det bedste ud af det materiale, jeg får stillet til rådighed,« siger Magnussen beskedent.

Han har indtil nu haft tre teamkammerater i sin Formel 1-karriere. Eksverdensmesteren Jenson Button hos McLaren i 2014, debutanten Jolyon Palmer hos Renault i 2016 og Romain Grosjean i foreløbig to år hos Haas.

»Hvis vi ser på hele pakken – menneskeligt, personlig kemi, omgangstider og så videre - er Jenson den bedste teamkammerat, jeg har haft. Men der er ingen tvivl om, at Romain er hurtigere end Jenson. På en enkelt omgang er Romain exceptionelt hurtig, når det hele kører for ham.«

Vores bil er til tider så hurtig, at vi ikke altid har erfaringen til at udnytte den fuldt ud. Men det er et luksusproblem Kevin Magnussen

Måske derfor lægger Magnussen ikke særligt meget vægt på, at han tabte kvalifikationsduellen med Grosjean.

»Det havde betydet mere, hvis det var mig, der havde vundet,« siger han med et grin.

»Når man ikke vinder, betyder det ikke en skid. Kvalifikationsduellen er noget, man kan flage med, hvis man vinder. Og den betyder måske noget, hvis de store teams skal vurdere én, for så vil de kigge på den slags. Men jeg skal jo ikke ud og gøre reklame for mig selv.«

Selv om Haas var en af 2018-sæsonens største positive overraskelser, tror Magnussen på endnu bedre resultater i 2019.

»Der er rigtig mange point, der er ’smuldret’ for os i år. Det føles lidt, som om alt det, der kunne gå galt, gik galt. Der har været meget modvind. Jeg håber på mere medvind næste år, for der er meget i år, vi kunne have gjort bedre,« siger han.

»Man er ikke 100 procent herre over held og uheld, men man kan forsøge at minimere uheldene med bedre forberedelse og ved at bruge sine erfaringer. Vi er stadig et ungt team på en stejl indlæringskurve. Og vi er måske et team, der har en bedre bil, end vi egentlig kan forvente. Vi slås i en højere vægtklasse end den, vi hører til.«

»Vores bil er til tider så hurtig, at vi ikke altid har erfaringen til at udnytte den fuldt ud. Men det er et luksusproblem, der viser, hvor meget talent og potentiale, der er i teamet.«