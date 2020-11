Kevin Magnussens snart afsluttede Formel 1-karriere bliver samlet set en underskudsforretning.

Anpartsselskabet af 1. april 2019, som Magnussen ejer (48 %) sammen med Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen (52 %), finansierede vejen frem til Formel 1 og oparbejdede undervejs et samlet tab på over 100 millioner kroner.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli, og i 2017/18 kom det første overskud på 9,7 millioner kroner. I 2018/19, hvor Magnussen afsluttede sin bedste Formel 1-sæson med en samlet niendeplads i VM 2018, blev overskuddet på imponerende 13 millioner kroner.

I det netop offentliggjorte regnskab for 2019/20 er overskuddet styrtdykket til 533.000 kroner.

Kevin Magnussens stærke 2018-sæson var med til at sikre et overskud på 13 millioner i 2018/19-regnskabet. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussens stærke 2018-sæson var med til at sikre et overskud på 13 millioner i 2018/19-regnskabet. Foto: Grand Prix Photo

Som forklaring angiver ledelsen – direktionen i selskabet udgøres af Anders Holch Povlsen – at alle løb, som skulle være afholdt i første halvår af 2020 på grund af covid-19, blev skubbet til andet halvår.

Det faldende overskud hænger også sammen med, at Magnussens løn hos Haas F1 Team blandt andet består af en resultatbaseret bonusordning. Hvor han i VM 2018 og 19 scorede henholdsvis 56 og 20 VM-point, har han i år indtil nu kun scoret et point.

Selskabet har én ansat, og det må formodes at være Kevin Magnussen. Hans løn er i det nye regnskabsår reduceret fra 7,5 millioner kroner til 3,5 millioner kroner.

Med årets beskedne overskud er selskabets negative egenkapital reduceret til 34 millioner kroner.

I regnskabet gør man opmærksom på, at der er iværksat tiltag til forbedring af selskabets indtjening.

Med en fremtid uden for Formel 1 vil Kevin Magnussens indkomst-potentiale fra team og sponsorater dog falde, og det kan blive svært at vende udviklingen.

Anders Holch Povlsen udtaler sig nødigt om sine motorsports-aktiviteter, men for et par år siden sagde han til DR:

»Det er nok den mest risikofyldte investering, jeg har deltaget i. Hvis bare jeg kunne få lidt af pengene tilbage, ville jeg være glad.«

Der er iværksat tiltag i forhold til forbedring af selskabets indtjening og kapitalgrundlag Ledelsesberetning i Anpartsselskabet af 1. april 2010

I regnskabet gør man opmærksom på, at man har en verserende uenighed med Skat omkring retten til at fradrage driftsudgifter. Men man regner dog ikke med, at denne uenighed får væsentlig betydning for selskabets finansielle betydning.

Den retssag, Magnussens tidligere manager og tidligere direktør i anpartsselskabet Dorte Riis Madsen har anlagt, nævnes ikke. Her kræver Riis Madsen 20 % af Kevin Magnussens indtægter frem til 30. juni 2021. Sagen, der i sommeren 2018 blev behandlet af Københavns Byret, blev efterfølgende anket til landsretten, hvor den endnu ikke er afgjort.