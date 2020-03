Danmark er hårdt ramt af corona-krisen, og alle danskere er påvirket af virussens indtog på den ene eller anden måde.

Hospitaler, sygeplejersker, læger og politiet - blot for at nævne nogle - er på overarbejde i disse dage, og det er ikke gået ubemærket hen.

Således har den danske Formel 1-stjerne Kevin Magnussen lavet et langt Instagram-opslag, hvor han hylder danskernes måde at agere på i denne svære tid. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

»Jeg synes, det er dejligt at se, hvor professionelt, rationelt og ansvarsfuldt myndighederne lader til at gå til sagen. Det er jeg som dansker taknemmelig for,« indleder den 27-årige stjerne sit opslag med.

27-årige Kevin Magnussen. Foto: ALBERT GEA

Danskeren sender en stor tak til alle, der gør en indsats for at bekæmpe den krise, vi alle sammen står over for.

»Tak til alle i karantæne, som bliver hjemme og giver afkald på socialt samvær og røvkeder sig, men holder fast og gør det alligevel. Tak til alle jer, som ikke er i karantæne, men som alligevel isolerer jer for at bremse smitten,« skriver han i opslaget, hvor han samtidig hylder de danskere, der forsøger at få hverdagen til at hænge sammen med både job og hjemmeundervisning af deres børn:

»Stort skulderklap til jer, der passer arbejdet hjemmefra, samtidig med at I underholder ungerne og holder dem i gang med skolearbejde. Kæmpe tak til dem af jer, der stadig klarer ærterne i det offentlige samtidig med at skulle jonglere med børn, familie og hjemmet.«

Haas-køreren sender samtidig en stor tanke til landets sygeplejersker, læger, supermarkeder og politiet, der har travlt med at få samfundet til at hænge sammen lige for tiden.

Foto: HAMAD I MOHAMMED

Men selv om den danske verdensstjerne har travlt med at sende rosende ord mod den danske befolkning, så kommer han alligevel med en lille opsang til dem, der ikke følger myndighedernes anbefalinger.

»Vi mangler selvfølgelig stadig at få alle med, men generelt er det vildt at se, hvor mange der tager det her seriøst. Det er jeg også taknemmelig for.«

Kevin Magnussens fans må vente længe på at se danskeren i aktion i grandprix-regi, da Formel 1-sæsonen er blevet udskudt af frygt for coronavirus.

Grandprixet i Monaco er netop blevet aflyst i 2020. Det er første gang siden 1954, at grandprixet ikke køres.