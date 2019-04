Det endte med at blive en relativt dramatisk træning for Kevin Magnussen i Baku.

Den danske Haas-kører var nemlig mere end almindeligt tæt på at brage sammen med verdensmester Lewis Hamilton undervejs på bybanen i Aserbajdsjan. De to kørte så tæt sammen, at det bogstaveligt talt slog gnister.

Du kan se episoden i videoen herover. Og foruden den dramatiske episode kunne Kevin Magnussen altså også notere sig for den 11. bedste tid i fredagens træning, mens holdkammeraten Romain Grosjean kun kørte til en 16. plads.

Grandprixet i Aserbajdsjan bliver kørt søndag, men vi er med på bt.dk hele weekenden med videoer, interview og klummer.