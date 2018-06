Kevin Magnussen og hans tidligere manager mødtes mandag i Københavns Byret i sagen, hvor Dorte Riis Madsen har stævnet Magnussen for et større millionbeløb.

Stemningen var langt fra hjertelig i byrettens lokale 17, hvor Kevin Magnussen og Dorte Riis Madsen tog hul på den første af tre retsdage i denne uge.

Her skal retten finde frem til en afgørelse i sagen, hvor Dorte Riis Madsen vil have rettens ord for, at hun blandt andet har ret til 20 procent af Kevin Magnussens indtægt frem til 2020.

En påstand, som Kevin Magnussen ikke anerkender, eftersom han afbrød samarbejdet med manageren i eftersommeren i 2015.

I retten kom det frem, at det især var personlige problemer mellem Formel 1-stjernen og manageren, der var årsagen til, at samarbejdet kuldsejlede.

Det fortalte Kevin Magnussen, da han satte sig i vidnesskranken.

»I starten var samarbejdet godt, men jeg tror, at Dorte og jeg begynder at få problemer personligt.«

Hvorfor kommer der problemer, ville Kevin Magnussens forsvarer vide?

»Dorte (Riis, red.) er meget nervøs omkring ting, jeg laver i min fritid. Hvem jeg var kæreste med, og hvem jeg var venner med. Det irriterede mig, og det var nogle af de ting, der gjorde forholdet anstrengt. Det var det, der startede de problemer, som var der,« forklarede han.

Hvordan er forholdet, indtil du mister dit sæde hos McLaren i 2015?

»Der var masser af personlige problemer, som dog ikke gjorde noget ved de professionelle ting. Udover de personlige problemer, der var, så var jeg frustreret over, at jeg havde mistet mit sæde hos McLaren. Jeg følte, at jeg havde gjort det godt nok til, at jeg havde fortjent sædet endnu et år. Jeg følte, det var politiske ting, der gjorde, at jeg ikke fik sædet,« konstaterede Magnussen og tilføjede:

»Men endnu værre så havde jeg ingen plan b, og jeg var arbejdsløs i et helt år. Jeg havde intet sæde andre steder. Herefter kan jeg ikke se, at Dorte og jeg har grund til at fortsætte. Jeg taler med Anders (Holch, red.) om, at det ikke kan fortsætte. Anders bakker, men Anders er også kritisk omkring alt. Han beder mig om at overveje tingene grundigt, men han bakker op.«

Kevin Magnussen forlader Københavns Byret sammen med sin mor Britt (tv), kæreste Louise Gjørup og advokat Claus Barret. Som taskerne afslører, kom Magnussen direkte fra søndagens løb i Frankrig. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Kevin Magnussen forlader Københavns Byret sammen med sin mor Britt (tv), kæreste Louise Gjørup og advokat Claus Barret. Som taskerne afslører, kom Magnussen direkte fra søndagens løb i Frankrig. Foto: Bax Lindhardt

Her forlader Kevin Magnussen og kæresten Louise Københavns Byret. (Foto Bax Lindhardt) Foto: Bax Lindhardt Vis mere Her forlader Kevin Magnussen og kæresten Louise Københavns Byret. (Foto Bax Lindhardt) Foto: Bax Lindhardt

Kevin Magnussen og kæresten Louise Gjørup efter første retsmøde i sagem mod Dorte Riis Madsen. (Foto Bax Lindhardt) Foto: Bax Lindhardt Vis mere Kevin Magnussen og kæresten Louise Gjørup efter første retsmøde i sagem mod Dorte Riis Madsen. (Foto Bax Lindhardt) Foto: Bax Lindhardt

Årsagen til, at Kevin Magnussen tog Danmarks rigestede mand med på råd, var, at Anders Holch Povlsen er Magnussens personlige sponsor og sammen har de anpartsselskabet, der financierer Formel 1-kørerens racerkarriere.

Dorte Riis Madsen var også i vidnesskranken mandag. Her bekræftede hun, at der var store personlige problemer mellem hende og Magnussen.

Har I haft konfrontationer undervejs, ville hendes advokat vide?

»Ja, det har vi. Det er derfor, at jeg siger, at det har været udfordrende. Jeg havde med et ungt menneske at gøre, som udvikler sig, og som også får sine egne meninger,« forklarede Dorte Riis Madsen.

Har Kevin Magnussen altid ageret, som du mener, at han burde gøre over for teams og samarbejdspartnere?

»Nej, ikke altid. Det, der var min opgave, var at sikre, at vi hele tiden havde Anders Holch med på bagsmækken. Vi skulle hele tiden sikre, at vi ikke tabte ham i det her projekt,« svarede Dorte Riis Madsen uden at fortælle, hvordan Kevin Magnussen havde optrådt uprofessionelt efter hendes opfattelse.

Dorte Riis Madsen forlader retten med sin advokat Martin Dahl Pedersen. (Foto Bax Lindhardt) Foto: Bax Lindhardt Vis mere Dorte Riis Madsen forlader retten med sin advokat Martin Dahl Pedersen. (Foto Bax Lindhardt) Foto: Bax Lindhardt

Ingen af parterne ønskede i øvrigt at kommentere sagen efterfølgende.