Nej, nej, nej, nej, nej...

Kevin Magnussen og Romain Grosjean er kørt sammen på racerbanen i Tyskland - og det er altså anden gang i streg, de to Haas-kørere er i karambolage.

Det fik begge kørere på radioen kort efter, og nu begynder det at være tydeligt, at der ikke er god stemning de to kørere i mellem.

'Denne gut er utrolig. Han lærer det aldrig,' sagde Romain Grosjean om Kevin Magnussen på radioen.

Fuck et vildt løb mand! Det bedste i årevis! Men uha Magnussen, det sammenstød med Grosjean så ikke godt ud med danske briller, sorry to say — Daniel Remar (@DanielRemar) July 28, 2019

B.T.s journalist, Daniel Remar, der følger Formel 1 tæt, skriver på Twitter, at situationen ikke ser godt ud for Kevin Magnussen.

Sammenstødet skete ved, at Romain Grosjean var ved at overhale udvendigt i et sving. Og det ser ganske enkelt ikke ud som om, at Kevin Magnussen var opmærksom, men burde have trukket sig.

Modsat sidste grand prix i England slap begge Haas-kørere dog for skader på bilen og kunne fortsætte søndag eftermiddag. Sidste gang udgik både Magnussen og Grosjean som følge af sammenstødet.

Mon ikke, at de to holdkammerater igen skal stå skoleret hos Guenther Steiner? Du kan se situationen øverst i artiklen.