Kevin Magnussen føjede et nyt topresultet til samlingen i denne sæson, da han søndag sluttede som nummer seks i Spaniens Grand Prix.

Resultatet var én plads bedre end Kevin Magnussens startposition som nummer syv, og han og Haas-teamet vil uden tvivl juble hele vejen hjem i flyveren.

Ikke kun, fordi Kevin Magnussen fik 6. pladsen og otte dejlige VM-point. Haas kunne i denne weekend også konstatere, at teamet i Spanien var det bedste hold i feltet lige bag de tre store fra Mercedes, Ferrari og Red Bull.

Der var ellers i sæsonens begyndelse en forventning om, at netop Spanien ville blive et skæringspunkt for Haas-teamet, da mange af de større hold medbringer de første store opdateringer til bilerne. Men i stedet blev søndagens løb en decideret magtdemonstration for Kevin Magnussen og Haas i det ellers tætte midterfelt.

Alt var dog trods danskerens 6. plads ikke fryd og gammen hos Haas.

Løbet blev nemlig indledt på meget dramatisk vis, da flere biler måtte udgå efter et større harmonikasammenstød. Og ak, det var igen Haas-teamets Romain Grosjean, som var den skyldlige.

Franskmanden spandt rundt i en højrekurve på første omgang, og han hev både Renaults Nico Hülkenberg og Toro Rossos Pierre Gasly med sig af banen, hvor bilstumperne føg til alle sider.

Se uheldet i videoen herunder:

The most dramatic moment of the race



Three cars eliminated after just three corners at the #SpanishGP pic.twitter.com/x9WlKHJLlY — Formula 1 (@F1) May 13, 2018

En ny og stor nedtur for Romain Grosjean, der senest smed et topresultat væk i gadeløbet i Baku i et pinligt solouheld.

Kevin Magnussens holdkammerat er således inde i en efterhånden større krise, hvor han samtidig kan se sin danske kollega hente flere gode resultater - Kevin Magnussen har hentet samtlige Haas' VM-point i denne sæson. Der venter nu teamchef Günther Steiner en større opgave med at få banket noget selvtillid ind i den ellers hurtige franskmand før det kommende løb i Monaco.

Danskeren kørte omvendt et roligt løb, hvor han oftest lå alene med god afstand til konkurrenterne. Magnussen fik således en plads foræret undervejs, da Kimi Raikkönen udgik med tekniske problemer i den røde Ferrari.

I front kørte Lewis Hamilton i mål som vinder for andet år i træk foran teamkammeraten Valtteri Bottas og Max Verstappen fra Red Bull.

A dominating drive from @LewisHamilton



Your full #SpanishGP classification pic.twitter.com/Qp4FamGYQN — Formula 1 (@F1) May 13, 2018

