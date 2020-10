En lang dag på Nürburgring, hvor tåge holdt bilerne i pitten.

Det gav god tid til at researche Kevin Magnussens konkurrenter til en plads i Haas-teamet i 2021.

Haas har mange bejlere, men det er vigtigt at understrege, at danskeren stadig er af en favoritterne til et sæde i teamets 2021-lineup.

Her er mit take på de potentielle Haas-kørere 2021.

Kevin Magnussen

For: Kender teamet og dets problemer med 2020-modellen, der også skal bruges i 2021. Han bliver hele tiden bedre og er en af feltets bedste startere; og så er han populær blandt mekanikere og ’menige’ i teamet.

Imod: Har ikke samme sponsoropbakning som en række af konkurrenterne; repræsenterer efter fire år i teamet ikke den ’nye begyndelse’, man leder efter.

Romain Grosjean

For: Her været i teamet i fem år; stor F1-erfaring; teamledelsen er stadig taknemmelig over, at han i 2016 tog chancen med et dengang helt nyt hold.

Imod: Stor fejlkvote; teammedlemmer er trætte af hans evindelige brokkeri, manglende sponsoropbakning; er kun rigtig effektiv, når bilen passer ham; vil være 35 år, når 2021-sæsonen kommer i gang.

Sergio Perez

For: Anerkendt kører med stor F1-erfaring; massiv sponsoropbakning; er kendt for altid at få det bedste ud af bilen.

Imod: Haas-ledelsen var ikke imponerede af et tidligere samarbejde med mexicanske sponsorer; er allerede fyldt 30 år og derfor ikke den langsigtede løsning Haas leder efter.

Nico Hülkenberg

For: Anerkendt kører med stor F1-erfaring; imponerende cv fra juniorklasserne; leverede flot stand-in-indsats hos Racing Point, da Sergio Perez i juli var coronaramt.

Imod: Manglende sponsoropbakning; er som 33-årig tæt på at være for gammel til at føre teamet ind i den nye æra efter 2022.

Nikita Mazepin

For: Kan via sin stenrige far bidrage massivt til teamets budgetter; har testerfaring fra Mercedes og Racing Point; vil kunne hjælpe Haas Automation på det russiske marked.

Imod: Rookie uden løbserfaring i Formel 1; har endnu ikke sikret sig superlicens; har været meget svingende i Formel 2; bliver af mange omfattet som en 'kaospilot'.

Mazepin bliver af mange omfattet som en 'kaos-pilot' Peter Nygaard

Mick Schumacher

For: Alene navnet vil kunne tiltrække sponsorer; har udviklet sig imponerende i Formel 2; vil som Ferrari-junior kunne bidrage til Haas-budgettet.

Imod: Rookie uden løbserfaring i Formel 1; er kendt for at skulle bruge lang tid til at vænne sig til en ny klasse.

Callum Illott

For: Vil som Ferrari-junior kunne bidrage til Haas-budgettet; skal køre en FP1-træning for Haas i denne sæson.

Imod: Rookie uden løbserfaring i Formel 1; manglende sponsorpotentiale; er ifølge teamchef Steiner ikke umiddelbart inde i billedet.

Robert Shwartzman

For: Vil som Ferrari-junior kunne bidrage til Haas-budgettet; stenrig familie vil kunne spytte i kassen; kan hjælpe Haas Automation på det russiske marked.

Imod: Hans 2020-sæson antyder, at han behøver endnu en sæson i Formel 2; virker til at være placeret efter Schumacher og Illott i Ferrari junior-hierarki.

Antonio Giovinazzi

For: Har to års Formel 1-erfaring; har tidligere testet for Haas; vil som Ferrari-støttet kører kunne bidrage til Haas-budgettet.

Imod: Imponerede ikke i sine Haas-tests; Haas har én gang tidligere afslået en Ferrari-anmodning om at hyre Giovinazzi.