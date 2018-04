Presset er væk og bilen passer hans kørestil. Og så håber Kevin Magnussen, at Haas-teamet snart forlænger hans kontrakt.

Shanghai International Circuit er verdens største Formel 1-bane. Det er et enormt anlæg, hvor hovedtribunen har plads til 29.000 tilskuere, hvor mediecenteret med mere end 500 pladser ligger på niende etage, og hvor paddocken er placeret ved en kunstig sø. De 10 teams´ hovedkvarterer ligger på små øer, der er forbundet med gangbroer.

Placeringen af team-hovedkvartererne er afhængig af placeringen i VM 2017. Mercedes ligger tættest ved hovedindgangen, så følger Ferrari og Red Bull.

Haas, der sluttede på ottendepladsen i 2017, ligger længst væk sammen med McLaren og Sauber. Der er så langt ned til Haas, at man i mediecenteret joker med, at man både skal søge visum og veksle penge, inden man drager derned.

Men når man først kommer frem, er det hele turen værd. Stemningen hos Haas er bedre end hos alle andre, for her er et lille, sammentømret team, der i disse uger leverer langt mere end deres budget og størrelse berettiger til.

Specielt Kevin Magnussen har imponeret. Efter en stærk sæsonstart i Australien og Bahrain topper han flere uafhængige ranglister over 2018-sæsonens bedste kørere. Og hvis Haas-mekanikerne ikke havde fejlet under et pitstop i Australien, havde han ligget nummer tre i VM.

Nu ligger han nummer ni, men det er tydeligt, at han kører bedre end nogensinde tidligere i sin Formel 1-karriere.

Hvorfor?

»Jeg har helt sikkert masser af selvtillid,« siger han med et smil.

»Men det synes jeg egentlig altid, jeg har haft. Forskellen er bare, at jeg tidligere har været meget mere presset. For eksempel var jeg super-presset i min tid hos McLaren. Og hos Renault var jeg også under pres, fordi bilen var så dårlig. Nu er jeg i et rigtig godt sted i min karriere, hvor jeg har et team omkring mig, der støtter mig 100 procent.«

»Og så er det mit andet år med samme team,« fortsætter han.

»Det giver bare en helt anden forberedelse. Formel 1 er super-avanceret og der er så sindssygt mange ting, man kan justere og optimere. Når jeg kommer til løbene i år, har jeg noget at kikke på fra sidste år. Vores 2018-model er jo ikke voldsomt anderledes fra 2017´eren – den er bedre, men den bygger på samme systemer og principper som sidste år. Det er så nyttigt at kunne gå tilbage til sidste år og kikke på hvad der virkede og hvad der ikke virkede. Det er en helt anden måde at forberede sig på. Det hjælper bare så meget,« slår han fast.

Han tænker sig om, og fortætter så:

»Det er faktisk første gang i hele min karriere – altså også uden for Formel 1 – at jeg kører to år i træk for samme team. Det er først nu, det rigtig går op for mig, hvor vigtigt det er. Jeg har jo aldrig prøvet det før, så jeg har ikke vidst, hvad jeg gik glip af. Først nu kan jeg se, hvor stor betydning det har.«

Hos både McLaren og Renault kom han ind i teamet, da hans bil var bygget færdig. I sit andet år hos Haas, har han spillet en aktiv rolle i design-processen.

»Det spiller helt klar en rolle, jeg har haft input på vores bil,« siger han.

»Jeg har jo været vant til bare at hoppe ned i den bil, jeg fik stillet til rådighed. Og så skulle jeg bare tilpasse mig. Nu har jeg kunne presse udviklingen af vores 2018-model i den retning, jeg synes er den rigtige. Og teamet har som udgangspunkt skabt en rigtig god racerbil.«

»Det handler om at få så meget downforce som muligt. Og så stabil downforce som muligt. Det er i langt højere grad end sidste år lykkedes med vores 2018-bil,« siger han.

Når en Formel 1-bil køres grænsen, skrider den en lille smule. Her taler kørerne om ’understyring’ og ’overstyring’: Når den understyrer, skider den mest over forhjulene – bilen søger mod ydersiden af svinget, og køreren må kompensere ved at dreje mere og mere på rattet. Ved overstyring, skrider den mest over baghjulene – bilen drejer så at sige skarpere end svinget, og køreren må justere ved at dreje en lille smule i den modsatte retning af svinget (’styre kontra’).

Foto: FRANCK ROBICHON Foto: FRANCK ROBICHON

Det er nørdet, men det er den slags der afgør løbene. Nogle kørere foretrækker det ene, andre det andet. Det handler om forskellige kørestile, og det virker som om Haas´ 2018-model passer bedre til Magnussen stil end til teamkammeraten Romain Grosjean.

»Jeg ved ikke, om man kan sige det sådan. Men det passer mig i hvert fald godt, at vores 2018-model ikke er lige så uforudsigelig som sidste års model. Men det burde vel være en fordel for os begge?« spørger han.

»Men det er helt klart, at Romain er exceptionelt god til at leve med en bagende, der er uforudsigelig. Jeg kan godt leve med overstyring – og jeg kan ikke lide understyring. Der er af en eller anden grund ved at opstå en teori om, at jeg kan lide understyring, men sådan er det altså ikke: Jeg kan bestemt ikke lide understyring! Bagenden må bare ikke være uforudsigelig. Den må godt overstyre – men det må ikke være noget, der kommer uventet og på forskellige tidspunkter i svinget. Med vores 2018-model har jeg en bil, hvor man kan forvente, hvornår den slipper vejgrebet – det sker langsommere og mere forudsigeligt end med sidste år model. Det betyder, at man bedre kan reagere på det – og nemmere kan justere set-uppet. Det er meget nemmere at arbejde med, når bagenden på bilen er stabil,« forklarer han.

Et team i fremgang og en bil der passer ham. Det lyder som om, Kevin Magnussen gerne vil blive hos Haas i 2019.

»Der er ikke så meget at sige om min kontrakt. De har en option på mig. Og jeg håber, den bliver indløst,« siger han.