Det kan godt være, at Kevin Magnussen blev nummer sjok, seks pladser dårligere end Romain Grosjean.

Det er alligevel den danske Haas-kører, der høster ALLE de rosende ord og gode karakterer i udenlandske medier.

'Tager man Haas' præstationer i betragtning, gjorde Magnussen et meget godt job i kvalifikationen og i løbet, men heldet var mod ham,' som dommen eksempelvis lyder i Autosport.

Kevin Magnussen får gennemgående karakterer i den øverste ende af skalaen - 7, 8, 9 - mest af alt for indsatsen op til den famøse plastikpose satte sig fast på frontvingen, hvorefter han dumpede helt ned på 17.-pladsen på de sidste omgange.

Imens bliver franskmanden i den grad slagtet i alle medier. Han får lutter 5-taller, altså langt lavere end holdkammeraten.

Hos Autosport henter Kevin Magnussen den bedste karakter, et 9-tal. Det er eksempelvis det samme som løbets vinder, Sebastian Vettel.

'At snige sig med i Q2 med så stort et hul op til dem foran, var det bedste, han kunne udføre med den genstridige Haas-bil i kvalifikationen,' lyder det i kommentaren, hvor det også bliver bemærket, at det var en 'lille trøst' med den hurtigste omgang til sidst efter plastikpose-episoden.

Tyske Auto Motor und Sport giver et 8-tal.

'Den, der i øjeblikket kan få en Haas i Q2, er allerede en helt,' som det tyske medie proklamerer og fortsætter:

'I løbet viste danskeren indtil 47. omgang en ret stærk præstation. Magnussen bed sig fast på 8.-pladsen. Den hurtigste omgang med friske dæk var kun kosmetisk, og det gav ingen point.'

Hos Sky Sports bliver det til et 7-tal for Kevin Magnussen.

'Haas så ud til klar at have den næstlangsomste bil, men Kevin Magnussen kørte alligevel i top-10 tidligt i løbet på grund af den kaotiske start, og han så komfortabel ud,' lyder det, og her kaldes plastikpose-gate for 'bizart'.

Også B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaaard rangerede Kevin Magnussen højt og gav ham et 8-tal med bemærkningen 'selv om han blev nummer 17 og sidst af de kørere, der gennemførte, gjorde Kevin Magnussen alting rigtigt i Singapores Grand Prix'.

Hos Formel 1s officielle hjemmeside kåres efter hvert løb vindere og tabere i feltet, og her ryger danskeren på den triste liste på grund af den uheldige afslutning.

Her bliver det dog fremhævet, at Kevin Magnussen kørte sig i top-10 på grund af evner frem for på grund af held.

Der køres allerede et nyt løb i den kommende weekend, hvor feltet rammer Rusland og Sochi.