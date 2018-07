Inden sæsonen skrev jeg, at Kevin Magnussens primære opgave i 2018 var at sætte sin teamkammerat Romain Grosjean på plads.

Den opgave har danskeren løst på fornemste vis: Mens danskeren (lige nu med 39 point) er med i kampen om at vinde det, han kalder B-mesterskabet for kørere udenfor de tre topteams, har franskmanden (12 point) udviklet sig til sæsonens helt store skuffelse.

Tysklands Grand Prix i denne weekend og Ungarns Grand Prix om otte dage kan blive afgørende for hele Grosjeans Formel 1-karriere. Hvis han ikke får vendt den uheldige udvikling, der har præget størstedelen af denne sæson, tror jeg ikke på, han får en ny aftale med Haas. For som teamchef Guenther Steiner igen og igen fremhæver: Haas har ikke råd til at smide flere point væk.

Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Steiner og teamejer Gene Haas har stor veneration for Romain Grosjean. Da de startede deres Formel 1-team i 2015, ledte de efter en erfaren førstekører, og de var taknemmelige, da Grosjean underskrev en treårig kontrakt dem (de fik så også lov at betale for det…).

Samarbejdet var en succes i debutsæsonen 2016, og de gode takter fortsatte i 2017, da Magnussen var ny mand i teamet. Grosjean tog hovedparten af teamets point og han vandt ganske overlegent den interne kvalifikationsduel over danskeren. Men som sæsonens skred frem, trådte Magnussen mere og mere i karakter, og det var tydeligt, at Grosjean blev frustreret over danskerens fremgang. Hans beskeder over radioen blev mere aggressive, hans kritik af teamets bremser (som Magnussen ikke havde problemer med) udviklede sig nærmest til en parodi, og han begyndte at over-køre og smadre sin bil.

Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Og i år er det hele bare blevet meget værre. Magnussen har for alvor sat sig igennem som teamets reelle førstekører, mens Grosjean kører fra det ene problem til det andet. Han er stadig hurtig – ofte hurtigere end Magnussen – på enkelt-omgange, og han havde en kort opblomstring, da han blev nummer fire i Østrig. Men da fjerdepladsen blev fulgt op af et par smadrede biler og et sammenstød med Magnussen på Silverstone for 14 dage siden, blev det understreget, at Grosjean er en Formel 1-kører i en alvorlig midtvejskrise. En Formel 1-kører, der virker nærmest desperat, når teamkammeraten er i nærheden.

Hvis man lægger det hele sammen – radio-raseriet, bremse-balladen, de bulede biler og de manglende point – er det tydeligt, at Haas og Steiner har udvist stor tålmodighed med Romain Grosjean.

Foto: Luca Bruno Vis mere Foto: Luca Bruno

Men nu er den ved at være opbrugt. Hvis teamets skal kæmpe med om den fjerdeplads i konstruktør-VM, der nu er det erklærede mål, skal begge kørere bidrage til point-kontoen. Der er faktisk dem i paddocken, der antyder at Grosjean kan blive droppet allerede i løbet af den kommende sommerferie, men den tror jeg ikke på. Ikke fordi det ikke ville give mening - mere fordi, der ikke er nogen åbenlyse alternativer.

Men jeg er ikke i tvivl om, at de kommende måneder er sidste Haas-chance for Romain Grosjean.