De gode nyheder først: Kevin Magnussen slog sin Haas-Ferrari-teamkammerat Romain Grosjean under kvalifikationen til Ungarns Grand Prix.

Og så de dårlige: Danskeren besatte blot 16.-pladsen, mens franskmanden var nummer 18.

Kvalifikationen på Hungaroring understregede, hvor svag Ferraris 2020-motor er over en enkelt, hurtig omgang: Fire af de fem kørere, der blev slået ud i første kvalifikationsrunde, kørte med de italienske motorer. Efter Haas-kørerne besatte Alfa Romeo-Ferraris Antonio Giovinazzi og Kimi Raikkonen de to sidste pladser.

På trods af de beskedne startplaceringer håber Magnussen på et godt løb.

»Bilen er meget bedre i løbene end sidste år,« siger han.

»I 2019 var bilen rigtig god i de første to omgange, men så ødelagde den dækkene. I år kan vi presse hele vejen igennem, og dækkene giver os ikke så mange problemer som sidste år, så 2020-bilen har langt mere potentiale i forhold til at score point. Det bliver meget sjovere, når man kan indhente og overhale konkurrenter. Sidste år skulle vi kun forsvare os – i år kan vi også angribe, og det er sjovt. Så det er en helt anden måde at køre race på.«

Ungarns Grand Prix starter søndag klokken 15.10.