Kevin Magnussen har haft en god sæson i Formel 1. Ja, hvad angår point har han faktisk haft sin bedste med samme pointantal som i sin debutsæson for McLaren.

Men de 55 VM-point kunne have været flere, og derfor er der stadig et grand prix, der nager Kevin Magnussen.

»Australien stikker ud hos mig - selvfølgelig på den dårlige måde. Det var så god en position, jeg mistede. Det var ret hjerteskærende. Vi gjorde det godt, da vi kæmpede os tilbage derfra. Vi mistede 22 point i det løb. Så er det ret godt at komme tilbage og stadig hente 90 point,« siger Kevin Magnussen til Haas’ hjemmeside.

Hvad var det så, der skete i Australien, som stadig hjemsøger Kevin Magnussen? Jo, han lå nummer fire samlet, da en pitstopfejl medførte, at han måtte udgå efter 23. omgang.

En pitstopfejl hos Haas-makkeren Romain Grosjean kostede også ham løbet, og så stod Haas pludselig tilbage uden point.

Men noget af det tabte, har amerikanerne hentet. 90 point er det blevet til inden årets sidste grandprix i Abu Dhabi. Det er nok til en femteplads i kontruktørernes VM - eller hvad der svarer til en andenplads, når man fraregner de tre store teams, Mercedes, Ferrari og Red Bull.

Renault ligger 24 point foran Haas, og Kevin Magnussen ligger inden sæsonens sidste grandprix som nummer ni i det samlede VM-felt med sine 55 point. Det har han et sidste løb til at forbedre. Og så går han ellers i gang med en hård opstart.

»Jeg skal bare træne. Man mister lidt form i løbet af året, fordi man træner så meget. Du har ikke så meget tid til at træne, som man gerne vil have. Man kører selvfølgelig meget i bilen, og du bliver fit af at køre, og det er den bedste form for træning. Hvad angår fysisk form, så taber man lidt, fordi man ikke kan træne så regelmæssigt, som man vil i opstarten. Så man prøver at bygge det op igen i opstarten,« siger Kevin Magnussen.