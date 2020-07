Vil knæle inden løbet

En 16.-plads, 7/100 sekund efter teamkammerat Romain Grosjean - det var Kevin Magnussens magre udbytte af kvalifikationen til årets første Formel 1-løb på Red Bull Ring i Østrig

»Det var ikke det, vi håbede på, men vi fik nok det optimale ud af bilen, som den er lige nu. Vi har stadig meget at lære om den nye bil, og på denne her bane er vi ikke så konkurrencedygtige, som vi var under vintertesterne i Barcelona.«

»Jeg frygter, at vi også kan få det svært i løbet, men håber, vi kan fighte med de andre og måske score et point eller to,« siger Magnussen.

Alle seks biler med Ferrari-motorer (fra Ferrari, Haas og Alfa Romeo) skuffede under kvalifikationen i Østrig.

Foto: Giuseppe CACACE Vis mere Foto: Giuseppe CACACE

»Det er svært at sige hvorfor, men både vi og Ferrari havde store problemer i dag. Vi mangler topfart, og det koster meget tid, for det betyder, at vi må sætte downforce ned, for at følge med på langsiderne,« forklarer Magnussen.

Rygter i paddocken antyder, at FIA efter at have undersøgt Ferraris stærke 2019-motorer har bedt italienerne ændre visse komponenter.

Ændringerne skal have reduceret effekten, men den teori vil Magnussen ikke kommentere:

»Folk kan tænke hvad de vil – det er ikke noget jeg tænker på.«

På sin hurtigste omgang blev danskeren hæmmet en smule af Charles Leclerc i Ferrari.

»Sådan er det - det er ikke nemt, når alle samtidig er ude på en så kort bane som Red Bull Ring. Vi klagede ikke til dommerne – det er der ingen grund til, når men er så langt nede i feltet,« sagde Magnussen.

Fredag holdt kørernes ’fagforening’ GPDA møde, hvor det kom til en ganske højlydt diskussion om hvorvidt kørerne i fællesskab skal vise deres solidaritet med kampen mod racisme ved at knæle på start-gridden inden løbet.

»Det er noget, der er snakket meget om, og det er et svært spørgsmål, for det kan blive opfattet på mange forskellige måder,« siger Kevin Magnussen.

Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Foto: ANDREJ ISAKOVIC

»Jeg har tænkt mig at knæle – ikke så meget fordi jeg støtter Black Lives Matter-organisatinoen, men mere fordi jeg vil bakke op om hele den verdensomspændende bevægelse mod racisme og diskrimination. Det er det, jeg vil understrege ved at knæle inden løbet.«

»Og jeg håber ikke, at der er en speciel gruppe eller organisation, der tager ejerskab til det at knæle. For mit vedkommende skal det opfattes som en støtte til at fjerne enhver form racisme og diskrimination.«

Mercedes dominerede kvalifikationen med Valtteri Bottas på pole position foran den regerende verdensmester Lewis Hamilton.

Østrigs Grand Prix starter søndag klokken 15.10 og bliver dækket intensivt på www.bt.dk