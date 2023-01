Lyt til artiklen

De fleste mennesker vil nok være bange for at komme til skade og for at køre galt med 200-300 kilometer i timen men ikke Kevin Magnussen.

Som racerkører er risikoen en del af livet, hver gang man hopper i bilen.

Men den danske racerstjerne har været bange for noget andet.

Det fortæller Kevin Magnussen til B.T., som har talt med Formel 1-stjernen i forbindelse med Viaplay-dokumentaren 'Den Bedste Kevin'.

»Jeg er mere nervøs for at fejle. Det fylder mere i mit hoved at prøve at undgå at fejle end at prøve at undgå at komme til skade,« lyder det ærligt fra den 30-årige dansker.

I dokumentaren siger han ligefrem, at han var bange for at fejle.

Kevin Magnussen indrømmer, at den nervøsitet på tidspunkter i karrieren har fyldt for meget og påvirket hans præstationer.

Men han fortæller også, at det har ændret sig på grund af én helt særlig livsbegivenhed.

Kevin Magnussen har fået nemmere ved at håndtere nervøsiteten for at fejle, siden han blev far. Foto: HOCH ZWEI Vis mere Kevin Magnussen har fået nemmere ved at håndtere nervøsiteten for at fejle, siden han blev far. Foto: HOCH ZWEI

»Nervøsiteten for at fejle er én af de ting, man kæmper med som sportsmand. En smule nervøsitet er godt, men er man for nervøs, er man mere tilbøjelig til at lave fejl. Det kan hindre ens performance,« siger han.

»Jeg er bedre til at håndtere det nu, fordi jeg har noget andet i livet, der vejer tungere. Der er noget at stå imod med, når tingene bliver hårde i ens sport. Noget jeg kan læne mig tilbage på og føle mig tryg ved,« fortsætter Kevin Magnussen.

Kort efter danskeren vendte ryggen til sit livsværk – Formel 1 – i udgangen af 2020, blev han far for første gang, da hans datter Laura kom til verden.

»Jeg har fundet ud af ved at blive far, at når jeg kommer hjem til Laura efter en dårlig weekend, går det hurtigere over. Der er noget andet, der har større værdi derhjemme. Formel 1 er ikke alt,« fortæller Magnussen.

Han tror, at netop det, at han har indset det, kan gøre ham til en endnu bedre racerkører.

»Det er et af de elementer, der kan gøre mig bedre, fordi man får mere tyngde med mere livserfaring,« siger han.

Du kan se 'Den Bedste Kevin' på Viaplay fra klokken 19 søndag 8. januar.

Dokumentaren gennemgår Kevin Magnussens vilde comebacksæson i Formel 1. Du kan læse B.T.s dom over den lige HER.