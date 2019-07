Kevin Magnussen føler sig sikker på at fortsætte hos Haas.

Haas-chef Guenther Steiner siger, at han endnu ikke er kommet sig over forrige weekends sammenstød mellem teamkammeraterne Kevin Magnussen og Romain Grosjean på første omgang af det britiske grandprix på Silverstone.

Men hovedpersonerne selv er for længst kommet videre.

»Romain kom hen og gav mig hånden efter løbet,« fortæller Magnussen til B.T. »Så var det egentlig overstået. Og om mandagen talte vi sagen igennem i telefonen. Det er ikke mere at snakke om, og vi skal videre.«

Romain Grosjean har også lagt episoden bag sig.

»Vi snakkede om det i telefonen dagen efter løbet, og vi har lige spist morgenmad sammen,« siger franskmanden i Hockenheim, hvor Formel 1-feltet varmer op til Tysklands Grand Prix på søndag.

Det er forståeligt, at Guenther Steiner stadig ærgrer sig over sammenstødet, der måske kostede VM-point og stensikkert værdifulde data om den problematiske Haas VF19, men man skal ikke overdramatisere forholdet mellem de to Haas-kørere.

Magnussen og Grosjean har ramt hinanden tre gange – i Silverstone i både 2018 og 19 og i Barcelona i 2019. Ingen af gangene har der været tale om store sammenstød, og ingen af gangene har der været tale om fortsæt.

Guenther Steiner ærgrer sig stadig over sammenstødet på Silverstone. Foto: MAXIM SHEMETOV

Haas-sammenstødene kan derfor ikke sammenlignes med det, der foregik hos Force India sidste år, hvor Sergio Perez og Esteban Ocon ved flere lejligheder pressede hinanden af banen med vilje.

Magnussen føler, at de tre sammenstød mellem ham og Grosjean allermest er udtryk for, at to jævnbyrdige kørere i identiske biler naturligt ligger i nærheden af hinanden i et tæt midterfelt.

Mens Guenther Steiner torsdag ikke ville sætte navne på sine 2020-kørere, er Kevin Magnussen ikke i tvivl om at han fortsætter i teamet.

»Jeg har en kontrakt med Haas for næste år og interesserer mig derfor ikke for, hvad der sker andre steder,« siger han.