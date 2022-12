Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De fleste Formel 1-kørere er gået på juleferie.

Men ikke Kevin Magnussen.

Den danske racerstjerne er godt i gang med at fylde kalenderen op med andre løb – sammen med sin far Jan Magnussen.

Søndag kører de to 12-timers-løbet i Abu Dhabi, og i januar skal de så køre endnu et løb sammen.

Her deltager de nemlig i det ikoniske 24-timers-løb i Daytona, USA, hvor Kevin Magnussen bliver den første aktive Formel 1-kører på deltagerlisten i fem år.

»Jeg er superspændt på det. Løbet er legendarisk, og jeg har nogle fantastiske minder fra de sidste to år. At få muligheden for at køre det med min far er fantastisk,« siger Magnussen ifølge Autosport.

Magnussens plan om at køre med sin far får nok Formel 1-verdensmesteren Max Verstappen til at kigge misundeligt på danskeren.

Kevin Magnussen har kørt løbet i Daytona i både 2021 og 2022, inden han gjorde sit sensationelle comeback i Formel 1 med Haas-holdet i år.

Jan Magnussen har kørt løbet hele 15 gange i karrieren. Han vandt sin klasse i 2015, hvor det også blev til en samlet fjerdeplads.

Kevin og Jan Magnussen slår sig sammen med den amerikanske businessmand Mark Kvamme i en Porsche til 24-timers-løbet i USA. Det er også ham de kører med søndag i Abu Dhabi.

I Abu Dhabi er et andet meget velkendt navn også at finde på deltagerlisten, selvom han bedst er kendt fra en helt anden verden.

Den belgiske tidligere cykelstjerne Tom Boonen er nemlig en af familien Magnussens mange konkurrenter.

Fik du ikke læst B.T.s dom over Kevin Magnussens vilde comebacksæson i Formel 1, kan du gøre det lige HER.

Kevin og Jan Magnussen kørte sammen som holdkammerater første gang i 24-timers-løbet på Le Mans i 2021.