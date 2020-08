For fire år siden oplevede Kevin Magnussen karrierens værste ulykke under Belgiens Grand Prix.

På sjette omgang mistede han med tæt på 300 km/t herredømmet over sin Renault på Radillon-strækningen, og sammenstødet med dæk-barrieren udløste en påvirkning på 42 G. Løbet måtte afbrydes, mens barrieren og autoværnet blev genopbygget, og Magnussen blev bragt til banens Medical Centre. Her viste det sig, at han var sluppet med overfladiske skrammer.

I denne weekend er Magnussen tilbage på Spa-Francorchamps. Radillon er stadig en af de hurtigste og farligste strækninger i Formel 1 – det var her, den franske Formel 2-kører Anthoine Hubert mistede livet i 2019.

Men Magnussen har for længst lagt sin 2016-crash bag sig.

»Man glemmer den slags meget hurtigt. Der skete jo ikke noget alvorligt – det var et stort smæld, men jeg kom ikke til skade. Okay, jeg var øm og forslået, men jeg kørte i Monza en uge senere. Så da jeg kom tilbage til Spa allerede året efter, skænkede jeg ikke ulykken en tanke,« sagde han torsdag.

Efter det dramatiske crash forklarede han, hvad der var sket.

»Jeg 'tabte' bilen – den tog røven på mig! Jeg ramte curben en lille smule mere end de andre omgange, og så lavede den hjulspin oppe i luften. Og så mistede jeg herredømmet. Det er helt klart det vildeste crash, jeg har haft.«

Kevin Magnussen fik en dårlig optakt til søndagens belgiske grandprix 2020, da motorproblemer holdt både ham og teamkammeraten Romain Grosjean i pitten under den indledende FP1-træning.