Nye Formel 1-regler har banet vejen for, at Kevin Magnussen har kunnet øge sin vægt med flere kilo hen over vinteren.

Da den officielle præsentation er overstået og teamkammerat Romain Grosjean er kørt ud på banen i den nye Haas VF19, søger Kevin Magnussen tilbage til teamets motorhome.

Solen er ved at komme frem bag den enorme hovedtribune på Circuit Barcelona-Catalunya, men det er stadig bidende koldt i paddock'en. Tid til en kop kaffe og en snak med B.T.

»Jeg synes, det har været en god vinter,« siger han om de to en halv måned, der er gået siden 2018-finalen i Abu Dhabi.

»Der har været ro på, og det trængte jeg til. At komme ind i rytmen, hvor man går tidligt i seng og står op samme tid hver dag. Og ikke skal andet end at gå tur med hunden. Og så selvfølgelig træne. Jeg har trænet hårdere end nogensinde, og jeg føler mig klar til en ny sæson.«

I år er der indført et nyt vægt-reglement i Formel 1. Fra denne sæson bliver kørerne bonnet for minimum 80 kilo, når deres vægt skal regnes sammen med bilens. Dermed behøver kørerne ikke længere pine sig ned i vægt. Det passer Magnussen godt:

»Vi behøver ikke tænke så meget på vægten mere, og jeg har vist taget næsten tre kilo på i ren muskelmasse. Så jeg er ikke lige så ’lean’ som tidligere. Men nu kan jeg spise op! Det er rigtig dejligt,« siger han med et smil.

Reglementet for bilernes benzinforbrug er også ændret. Hvor man sidste år maksimalt måtte bruge 105 kilo under et grandprix, er grænsen nu forøget til 110 kilo. En god nyhed for Magnussen, der sidste år blev diskvalificeret fra USAs Grand Prix, fordi hans Haas-racer havde slugt få gram mere end tilladt.

»Ja, jeg er rigtig glad for, vi i år får fem kilo benzin mere end sidste år. Men spørgsmålet er, om det er nok. Jeg tror, meget af den ekstra benzin bliver ædt op af den højere vindmodstand fra de nye, større vinger for og bag. Så det vil overraske mig, hvis vi helt kan undgå at ’coaste’ - altså spare på benzinen. Jeg håber bare, det ikke bliver så meget som sidste år.«

Solen er nu kommet så højt på himlen, at både asfalten ude på banen og paddock'en er varmet op.

Tid til at følge med i Grosjeans omgange. Og se frem til sin egen debut bag rattet i den nye Haas VF19. Magnussen går tilbage til pitten.

Først tirsdag starter hans 2019-sæson for alvor.