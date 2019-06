Det var et løb lige til glemmebogen for Kevin Magnussen, der søndag kørte Formel 1 i Canada.

Men alligevel blev det et af de løb, der tiltrak sig opmærksomhed – i hvert fald omkring Haas-lejren, da danskeren kom i fokus både under og efter løbet efter sit omtalte udbrud over radioen.

Radiomeldingen, hvor Magnussen ytrede sin utilfredshed med bilen, og teammanager Günther Steiner pludselig bød ind også, er bestemt heller ikke gået B.T.s Formel1-korrespondents næse forbi.

»Han begynder at brokke sig, og det kører bilen jo ikke hurtigere af. Tværtimod, så går der noget energi og koncentration til det, og det er også det, Günther Steiner reagerer på,« fortæller Peter Nygaard i den seneste udgave af K-Magazine og tilføjer:

»Og så er der nogle mekanikere, der har været oppe til klokken fire om morgenen, og de har ikke brug for at høre, at det ikke fungerer.« HØR HELE EPISODEN I BUNDEN AF ARTIKLEN.

Hele situationen omkring Magnussens bil under Canadas Grand Prix var i det hele taget en rigtig kedelig situation for Haas, fastslår Peter Nygaard:

»Det hører jo også med til historien, at de satsede lidt med set-up'et. I og med, at man starter så langt bagud, så skal man også tage nogle chancer, og det gjorde de også ved at lave et alternativt set-up, som åbenlyst ikke virkede. Og selvfølgelig var Kevin (Magnussen, red.) også frustreret over det,« fortæller han og slutter:

Kevin Magnussen. Foto: Mark Thompson Vis mere Kevin Magnussen. Foto: Mark Thompson

Magnussen er langt fra den eneste Formel 1-kører, der gennem tiderne har brokket sig åbent over radioen, når tingene ikke har fungeret.

Det understreger racerkører Ronnie Bremer blandt andet og påpeger, at det er godt, at Magnussen kører for netop et team som Haas, når han for eksempel står i en situation som den i Canada.

»Han skal være glad for, at han er i et team, hvor der er en super god teamchef som Günther Steiner, der bare tager bestik af situationen og siger 'nu har vi hørt dit brokkeri, der er ikke mere at gøre',« siger han.

Men frustrationer – de skal ud. Også for en Formel 1-kører, der sidder alene i en bil og ikke har nogen direkte omkring sig under et løb, og derfor forekommer det også meget naturligt at reagere over sin radio. Det påpeger både Ronnie Bremer og Peter Nygaard.

Magnussen undskyldte sit udbrud over for holdet efter løbet, og situationen er blevet håndteret internt i teamet.

I denne udgave af K-Magazine vender vi også straffen, der kostede Sebastian Vettel sejren og ikke mindst tyskerens reaktion, der skabte store overskrifter.