Kevin Magnussen var naturligvis glad efter kvalifikationen i Brasiliens Grand Prix.

Her blev han nummer 10, men starter søndagens løb fra 9.pladsen på grund af en straf til Ferraris Charles Leclerc.

Dermed er der håb for en overraskende god søndag for Kevin Magnussen.

Han var dog forsigtig optimist trods det gode resultat. Det fortalte han efter kvalifikationen til TV3 Sport.

»Jeg er fint tilfreds. Jeg ville selvfølgelig gerne have været nummer otte i stedet for nummer 10, når bilen kunne. Men der var jeg ikke i dag. Det var Romain (Grosjean, red.), der havde gang i det,« sagde Kevin Magnussen og fortsatte:

»Vi har før set, at bilen kan lave en god tidstagning. Så jeg vil være mere overrasket, hvis vi i morgen (søndag, red.) kan holde de her positioner, end at vi har dem i dag.«

Romain Grosjean starter løbet søndag fra 7. pladsen.

Se interviewet i playeren øverst.