Det var ’business as usual’ i USA´s Grand Prix: Lewis Hamilton sikrede sig sin tredje VM-titel i træk (og den sjette i alt).

Og Kevin Magnussens løb blev endnu en gang ødelagt at dæk-problemer.

Hamilton behøvede blot en ottendeplads på Circuit of the Americas for at blive verdensmester, men det var tydeligt, at han gerne ville sikre sig titlen med endnu en grandprix-sejr.

Han satsede som den eneste af de førende på en risikabel et-stops strategi, men mod slutningen var hans dæk så nedslidte, at hans Mercedes-makker Valtteri Bottas kunne overhale ham og vinde løbet.

»Jeg håbede på at vinde, man havde ikke dækkene til det. Og Valtteri kørte et virkelig godt løb,« sagde Hamilton.

Finnen returnerede omgående komplimenten:

»Stort tillykke til Lewis – han fortjener i dén grad VM-titlen.«

Kevin Magnussen leverede endnu en af sine kanonstarter fra 12. position, og lå i løbets indledende fase til VM-point i top-10.

Haas i 2019 Sådan har Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2019-sæsonen: Australien – Magnussen: 6.-plads / Grosjean: Udgået. Bahrain – Magnussen: 13.-plads / Grosjean: Udgået Kina – Magnussen: 13.-plads / Grosjean: 11.-plads Aserbajdsjan – Magnussen: 13.-plads / Grosjean: Udgået Spanien – Magnussen: 7.-plads /Grosjean: 10.-plads Monaco – Magnussen: 14.-plads / Grosjean: 10.-plads. Canada – Magnussen: 17.-plads / Grosjean: 14.-plads Frankrig – Magnussen: 17.-plads / Grosjean: Udgået Østrig – Magnussen: 19.-plads / Grosjean: 16.-plads Storbritannien – Magnussen: Udgået / Grosjean: Udgået Tyskland – Magnussen: 8.-plads / Grosjean: 7.-plads Ungarn - Magnussen: 13.-plads / Grosjean: Udgået Belgien - Magnussen: 12.-plads / Grosjean: 13.-plads Italien - Magnussen: Udgået / Grosjean: 16.-plads Singapore - Magnussen: 17.-plads / Grosjean: 11.-plads Rusland - Magnussen: 9.-plads / Grosjean: Udgået Japan - Magnussen: 15.-plads / Grosjean: 13.-plads Mexico - Magnussen: 15.-plads / Grosjean: 17.-plads USA - Magnussen: Udgået / Grosjean: 15.-plads Samlede point: Magnussen: 20 point

20 point Grosjean: 8 point

»Det var vigtigt at få en god start og en god første omgang, for jeg vidste jo godt, at jeg ellers ikke kom til at overhale nogen,« sagde han efter løbet.

»De første omgange var sjove, men det blev hurtigt klart, at vi ikke havde farten, og jeg faldt tilbage. Jeg prøvede selvfølgelig at holde fast i min position, men det betød, at jeg måtte presse bilen, og så blev dækkene ’kogt’,« sagde han efter løbet.

Oven i den sædvanlige dæk-ballade fik danskerens Haas-racer også problemer med bremserne.

»Jeg havde en ’lang’ bremsepedal hele løbet, og bad folkene i pitten om at undersøge det, men de kunne ikke se noget (på deres computer, red.). Temperaturen var o.k., så jeg fortsatte, men til sidst eksploderes skiven, og så var bremserne væk.«

»Det var bare en dårlig dag på kontoret! Bilen føltes ikke forfærdelig, men den manglede greb og derfor fart. Jeg gjorde mit bedste…,« konkluderede Magnussen.

De resterer nu kun to løb i Formel 1-VM 2019 i Brasilien og Abu Dhabi.