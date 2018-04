Flere ting gik galt, og det kostede dyrt.

Det fortalte Kevin Magnussen, efter han i lørdagens Formel 1-kvalifikation i Baku måtte nøjes med en 15.-plads.

»Jeg er skuffet over, at det faldt fra hinanden. Jeg tror vi havde mere i det end det, Jeg tror, at vores fart var til 9.-pladsen,« sagde den danske Haas-kører til 3+.

I første omgang viste tv-billederne, at der fløj noget af Kevin Magnussens racer i Q1 – om det lød det:

»Det hjalp i hvert fald ikke. Det er 100 procent sikkert. Det ændrede balancen i bilen,« sagde Kevin Magnussen.

Han formåede dog at gå videre til Q2, men her fik han aldrig sat en ordentlig tid. Og da han mod slutningen skulle satse, endte det med et smut uden for banen.

»Jeg prøvede at lægge mig lidt på tæt på en af Renault’erne for at få god slipstrøm på langsiden, og så låste forhjulet, hvilket er typisk, når man er lidt desperat,« sagde Kevin Magnussen.

Den danske Haas-kører havde på trods af den uheldige lørdag – og årets dårligste kvalifikation – ikke helt mistet modet i forhold til søndagens løb.

»Alt kan ske. Der kan meget vel komme både safety car og rødt flag. Det er der større chance for her end andre steder. Det kan give en fordel eller omvendt,« sagde Kevin Magnussen:

Kevin Magnussen i Baku. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Kevin Magnussen i Baku. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

»Vi starter ikke så langt fra pointene, og det giver mulighed for at komme derop. Det kan være, at nogle foran dummer sig lidt, og sidste år kom vi i point nogle gange fra sådan en placering.«

Med en placering uden for top-10 kan Kevin Magnussen selv vælge, hvilket dæk han vil starte på. Også det ser han som en fordel på en bane, hvor lave temperaturer har gjort det svært at få varme og fart i gummiet.

»Jeg håber at ultrasoft-dækkene (de hurtigste, som kørere i top-10 starter på, red.) falder fra hinanden, og så starter jeg på supersoft,« sagde Haas-danskeren optimistisk.

Danskerens holdkammerat, Romain Grosjean, starter sidst i grandprixet, mens Ferraris Sebastian Vettel starter forrest.

Husk! Du kan følge søndagens grandprix i Aserbajdsjan live på BT.dk fra kl. 14.10