Spørger man internt i Formel 1, er Kevin Magnussen ikke blandt de bedste kørere i feltet.

Andet kan ikke konkluderes, efter en ny afstemning er dukket op.

Formel 1s officielle hjemmeside har spurgt kørerne selv om, hvem der er de bedste kørere i feltet - og her dukker den danske Haas-kører ikke op i den top-10, der er blevet offentliggjort.

Det samme var tilfældet, da teamcheferne for nylig fik samme opgave. Heller ikke her kom Kevin Magnussen i den top-10, der blev lagt frem.

B.T. har i den forbindelse spurgt Formel 1, om det er muligt at få at vide, hvor mange stemmer danskeren egentlig fik. Men har fået svaret, at de kun vil gøre top-10 tilgængelig.

Kørerernes egen top-10 ser sådan ud.

Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (McLaren) Valtteri Bottas (Mercedes) Daniel Ricciardo (Renault) Lando Norris (McLaren) Sebastian Vettel (Ferrari) George Russell (Williams) Pierre Gasly (Toro Rosso)

Kevin Magnussen deltog selv i afstemningen sammen med 14 andre af 2019-sæsonens 20 kørere. Det var Alexander Albon, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Nico Hulkenberg, Robert Kubica, Daniil Kvyat, Lando Norris, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Lance Stroll og Max Verstappen.

De har givet point efter samme skala, som der uddeles point i et grandprix (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1), og det har været tilladt at stemme på sig selv - selv om ikke alle gjorde det. Som Formel 1 oplyser i artiklen om afstemning.

Kevin Magnussen blev nummer 16 med 20 point i 2019-VM. Foto: HAMAD I MOHAMMED Vis mere Kevin Magnussen blev nummer 16 med 20 point i 2019-VM. Foto: HAMAD I MOHAMMED

Til gengæld har kørerne fået lovning på, at forblive anonyme i afstemningen.

I forhold til teamchefernes top-10 er det de samme kørere, der kommer med i top-10. Eneste undtagelse af Pierre Gasly, som kørerne har med på deres liste i stedet for Alex Albon.

Og det betyder altså, at George Russell fra feltets bundprop, Williams, altså igen er med, selv om han overhovedet ikke formåede at score et point i løbet af sæsonen.

Bred enighed er der også om, at verdensmester Lewis Hamilton er den bedste kører foran Max Verstappen og Charles Leclerc.