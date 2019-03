Kevin Magnussen og Team Hass kører netop nu sæsonens første løb i Australien.

Magnussen fik lørdag en flot placering i kvalifikationen, hvor han starter som syv'er, og han ved, hvad dagens målsætning er.

»Jeg tror bare gerne, at vi vil have en god start på sæsonen og få nogle point med hjem herfra og få sæsonen i gang ordentligt,« siger han til TV 3 og tilføjer om, hvad det vigtigste er for dagens løb:

»At score point. Det åbenlyse. At få en god første omgang og score nogle point.«

Hele feltet poserer kort før første løb i Australien søndag. Foto: GLENN NICHOLLS

For at få point skal Magnussen som det mindste slutte som nummer 10. Også Günther Steiner - Team Hass' team manager - mener, at en 7.plads vil være absolut godkendt.

Kevin Magnussen har haft en fin optakt til sæsonen, hvor han har udtalt, at han finder sig godt til rette i bilen.

I weekenden har han trænet flot.

Det resulterede altså i, at han kørte sig frem til en syvendeplads i kvalifikationen lørdag.