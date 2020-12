Kevin Magnussen har allerede fået sin afskedsgave af Haas F1 Team: Et rat fra sin Formel 1-racer.

»Jeg har ønsket mig et rat et stykke tid, men hver gang jeg har spurgt Guenther (Steiner, teamchef, red.), har han sagt nej. Så jeg er meget glad for det. Jeg ved, hvor dyrt alting er i en Formel 1-bil, så det er en meget fornem souvenir,« sagde Magnussen efter kvalifikationen til sit sidste Formel 1-løb; Abu Dhabis Grand Prix på Yas Marina-banen.

Jeg ved, hvor dyrt alting er i en Formel 1-bil, så det er en meget fornem souvenir Kevin Magnussen

Her satte han 17.-bedste tid; 3/10 sekund hurtigere end teamkammerat Pietro Fittipaldi på 19.-pladsen.

»Bilen var OK, men jeg leverede ikke en særligt god kvalifikation,« indrømmede Magnussen, der uanset sin placering skal starte i bageste række efter et par komponentskift i sin motor.

»Derfor handlede det også om at have det sjovt i min sidste Formel 1-kvalifikation – de her biler er fantastiske at køre i kvalifikations-trim med bløde dæk og næsten tom tank.«

Afstanden til rookien Fittipaldi var ikke imponerende, og Magnussen indrømmede, at han savnede presset fra sin teamkammerat gennem næsten fire år hos Haas, den skadede Romain Grosjean.

»Det er altid godt at have en teamkammerat, der udfordrer en – der tvinger en til at tage et spadestik dybere,« sagde Magnussen:

Jeg ved det ikke, om jeg vil sige ja til et reservekører-job - det afhænger af hvilket team, der eventuelt spørger. Kevin Magnussen

Om udsigterne til sit sidste Formel 1-løb sagde den 28-årige dansker:

»Indtil nu føles det som en normal weekend, men vi må se, hvad der sker i morgen. Indtil nu har jeg ikke tænkt så meget over, at det er mit sidste Formel 1-løb. Jeg skal bare have det sjovt og prøve at vinde nogle placeringer.«

Torsdag understregede Magnussen, at han anså Abu Dhabis som sit sidste Formel 1-løb, men efter kvalifikationen åbnede han en dør på klem for et comeback. Direkte adspurgt om han ville overveje et reservekører-job i 2021, svarede han:

»Jeg ved det ikke – man skal aldrig sige aldrig, og jeg har en masse erfaring. Det afhænger af, hvilket team der eventuelt spørger..«

Kevin Magnussen primære 2021-program er i alle tilfælde den amerikanske IMSA-serie for sportsvogne, hvor han debuterer i 24-timers-løbet i Daytona sidst i januar.

Lewis Hamilton, der stadig lider under eftervirkningerne af sin Covid-19 virus, starter Abu Dhabis Grand Prix fra anden startrække. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Lewis Hamilton, der stadig lider under eftervirkningerne af sin Covid-19 virus, starter Abu Dhabis Grand Prix fra anden startrække. Foto: Grand Prix Photo

Max Verstappen tog med en forrygende omgang Red Bull-Honda første pole position i mere end et år. Han slog Valtteri Bottas (Mercedes) med 25 tusindele sekund, og finnen henviste sin Mercedes-makker Lewis Hamilton til anden startrække ved siden af Lando Norris (McLaren-Renault)

Hamilton indrømmede efter kvalifikationen, at han lider af følgerne af den covid-19 virus, der holdt ham ude af sidste weekends Sakhir Grand Prix.

»Jeg har stadig lidt problemer med lungerne, men jeg vil gøre mit bedste i morgen,« lovede englænderen, der allerede for seks uger siden sikrede sig VM-titlen 2020.