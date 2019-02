En bisse i feltet.

Det er Kevin Magnussen blevet kaldt adskillige gange blandt sine Formel 1-kolleger, når det kommer til kørestil på racerbanen.

Der er kørere, der ikke bryder sig om danskerens stil, men så er der også dem, der til hver en tid vil foretrække en type som Magnussen.

Heriblandt den glade australier Daniel Ricciardo.

For nylig udtalte han til B.T., at han betragter det som godt at have en stærk kører som Kevin i feltet. Til B.T. fortalte australieren blandt andet:

»En gang imellem går han over grænsen, men som regel har jeg ingen problemer med Kevin – eller med de manøvrer, han har lavet over for andre. Han går helt sikkert til kanten, men hvis man skal vælge mellem at køre som Kevin eller bare være en ’blød’ kører, der er nem at overhale, så er Kevins udgave den bedste. Både for konkurrenterne og for tilskuerne. Kevin er cool.«

Mandag fangede TV3 Sport Kevin Magnussen til en snak i Barcelona, hvor han blandt andet blev spurgt ind til Daniel Ricciardos udtalelse.

»Det er da dejligt at høre. Og jeg er jo enig. Jeg synes, at vi er her for at køre ræs, og når jeg kører, så er det sjovt at kæmpe. Det er selvfølgelig sjovest, når man kommer ud af det med succes,« fortalte Kevin Magnussen blandt andet til Luna Christofi. SE HELE INTERVIEWET ØVERST.

Daniel Ricciardo og Kevin Magnussen på et pressemøde i april 2018. Foto: DAVID MDZINARISHVILI Vis mere Daniel Ricciardo og Kevin Magnussen på et pressemøde i april 2018. Foto: DAVID MDZINARISHVILI

Selv har Magnussen også rosende ord, når det kommer til Daniel Ricciardo.

»Han er også en rigtig hård kører. Han har lavet nogle rigtig fede overhalinger gennem de sidste par år, og specielt dem, hvor han kommer rigtig langt bagfra ind mod et hårnålesving,« tilføjer Kevin Magnussen.

I denne uge er Formel 1-holdene i fuld gang med at teste de nye biler i Barcelona forud for sæsonstarten den 17. marts i Australien.

Tirsdag skal Kevin Magnussen selv ud at prøve kræfter med den nye Haas-racer, der for første gang blev vist frem i sin helhed mandag.