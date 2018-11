For langsom.

Sådan lyder dommen over Kevin Magnussen efter lørdagens kvalifikation i Brasilien.

Derfor har den danske Haas-kører ifølge Motorsport.com fået en reprimande af stewarderne, fordi han ikke overholdt det maksimale tidsforbrug på en af sine ud-omgange i Q2.

Det er anden gang i denne sæson at Kevin Magnussen får en reprimande af dommerne. Sker det én gang mere, vil det automatisk udløse en straf på 10-startplaceringer.

Kevin Magnussen skulle ifølge en udtalelse fra stewarderne efter løbet have forklaret sig med, at han kørte langsomt for at give plads til andre kørere samt på grund af regnvejret. Forgæves.

»Stewarderne har noteret sig, at andre kørere satte repræsentative tider i samme periode, og grænsen ligger på 145 % over en gennemsnitlig repræsentativ omgang. Derfor mener stewarderne, at reglerne er blivet brudt,« lyder det.

Kevin Magnussen sluttede som nummer 11 i kvalifikation, men starter reelt søndagens løb som nummer 10 på grund af en straf til Daniel Ricciardo, der rykker Red Bull-køreren fem pladser tilbage.

Kevin Magnussen i Brasilien. Foto: MAURO PIMENTEL Vis mere Kevin Magnussen i Brasilien. Foto: MAURO PIMENTEL

Heldigvis for danskeren er der kun søndagens løb i Brasilien tilbage, inden 2018 rundes af med sidste grandpric i Abu Dhabi om 14 dage. Så han slipper sandsynligvis gennem sæsonen uden den hårde straf for tre reprimander.

Også Sebastian Vettel blev straffet for en episode i kvalifikationen. Den tyske Ferrari-kører blev synligt utilfreds undervejs kaldt ind til et kontrol-vægttjek, og her forbrød han sig mod flere regler.

Eksempelvis kørte han selv af vægten i stedet for at blive skubbet, hvilket ødelagde apparatet. Han har fået en bøde på 25.000 euro (knap 198.000 kroner), men kan altså stadig stille til start som nummer to.

