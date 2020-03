Kevin Magnussen skal ikke kun bag rattet den kommende sæson. Han skal også til tasterne.

For den danske Formel 1-stjerne skal være klummeskribent for Formula 1 Magazine.

Det fremgår af Formel 1's officielle hjemmeside.

'Læserne får mulighed for at komme helt ind i hovedet på Haas-køreren Kevin Magnussen i hans nye månedlige klumme,' skriver Formel 1 om klummeaftalen.

Bladet udgives fysisk i England, men det er også muligt for alle over hele verden at læse med, da blandet også udkommer online.

Formel 1-sæsonen starter lige om lidt. Første løb finder sted 15. marts i australske Melbourne, inden turen først går videre til Bahrain og herefter Vietnam. Efter de første tre løb venter der allerede Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet en pause. For i april skulle de have kørt i Kina, men det løb er blevet udskudt til senere på sæsonen som følge af coronavirussens udbredelse.

Og netop frygten for coronavirus har ramt motorsporten. Da der var test i Barcelona i slutningen af februar, blev Kinas eneste Formel 1-journalist, Frankie Mao, forment adgang til McLaren-teamets garage for at beskytte de ansatte.

»Jeg har fået at vide, at teamet bare følger sine egene retningslinjer – og at jeg igen er velkommen, når der er gået 14 dage fra min afrejse fra Kina,« fortalte han i den forbindelse.