Lewis Hamilton startede debatten og pludselig snakker hele Formel 1-paddocken om klima og miljø.

Den engelske Mercedes-kører skrev efter Japans Grand Prix forrige weekend et par skarpe indlæg om miljø på Instagram.

Umiddelbart måske en overraskende melding fra en Formel 1-kører, men her i Mexico uddybede Hamilton sin mening.

»Vores Co2-aftryk er helt sikkert større end så mange andres. Men det betyder ikke, at vi skal afholde os fra at diskutere en bedre fremtid,« sagde Hamilton.

Foto: MASSIMO PINCA

Og den tyske Ferrari-kører Sebastian Vettel er enig:

»Formel 1 skal gøre mere på dette område. Vi har en effektiv platform til at komme med en langt stærkere udmelding om disse problemer.«

Kevin Magnussen tager også klima-debatten alvorligt. Og når han taler med B.T., er det tydeligt, at han har sat sig ind i de forskellige problemstillinger.

»Det er et svært spørgsmål, og selvfølgelig har jeg en mening om det, men jeg er jo ikke ekspert. Jeg læser meget om det, og jeg lytter til mange forskellige eksperter og deres meninger. Der er nogle ting, vi ikke kan komme udenom. Det er tydeligt, at der er et alvorligt problem med klimaet, og jeg kan ikke forstå, hvis nogen benægter det.«

»Jeg er Formel 1-kører, og jeg flyver verden rundt, men i det mindste er jeg begyndt at have dårlig samvittighed over det. Jeg har anerkendt, at der er et problem, og jeg er spændt på hvordan Formel 1 vil reagere. Miljøproblemer burde være et af de allervigtigste emner, når vi diskuterer sportens fremtid. Vi er en af verdens største sportsbegivenheder, og vi bør gå forrest i kampen for miljøet.«

»Det er ikke en nem sport at gøre grøn, men det er den største trussel, Formel 1 står over for,« siger Magnussen alvorligt.

»Der er meget, vi kan gøre i Formel 1. Jeg ved som sagt ikke, hvad løsningen er, men jeg kan da sagtens se nogle ting, vi kan gøre bedre. For eksempel flyver vi alt for ofte på tværs af jorden. Det kunne man i høj grad undgå, hvis man lagde løbene anderledes.«

Magnussen hentyder for eksempel til, at 2020-kalenderen inkluderer tre rejser til Fjernøsten: I april kører man i Vietnam og Kina, i september i Singapore og i oktober i Japan. Hvis disse fire løb blev lagt efter hinanden, ville det spare hundredetusindvis af fly-timer.

»Man kunne også sørge for, at alt hvad der bliver solgt på en Formel 1-bane af mad og drikke, kom i genbrugsmaterialer. Men kunne også lave nogle præmier i hele den industri, der ligger bag Formel 1, så man fik point for at være så Co2-neutral som muligt på fabrikkerne. Og det er tosset, at hver kører bruger 13 sæt dæk hver weekend,« siger Magnussen

Lewis Hamilton har i et par år været veganer, både fordi det hjælper miljøet, og fordi han føler sig fysisk stærkere. Han har også fornylig åbnet en vegansk burger-restaurant i London.

»Der er mange måder et regne det ud på, men der er ingen tvivl om, at kød-industrien står for en betydelig del af det samlede Co2-udslip,« siger Magnussen.

Han er netop selv blevet veganer af præcis de samme grunde som Hamilton; for at hjælpe miljøet og fremme sin fysiske form.