Kevin Magnussen og Haas-teamet fik en lovende optakt til Tysklands Grand Prix. Danskeren besatte syvendepladsen og hans teamkammerat Romain Grosjean var nummer seks ved fredagens afsluttende træning.

»Det var en fornuftig dag,« sagde Magnussen til B.T. Sports Formel 1-reporter efter træningen.

»Bilen fungerer godt, men vi mangler stadig lidt fart med fulde tanke. Samtidig var det meget varmt, så vi over-ophedede hurtigt vores dæk - det er også noget, vi skal have styr på. Men lad os se hvordan vejret udvikler sig resten af weekenden – hvis det som antydet bliver køligere, tror jeg det vil hjælpe os.«

Rigtig beslutning at droppe test

Haas-teamet har besluttet ikke at deltage i den store fælles-test på Hungaroring efter Ungarns Grand Prix i næste uge.

»Det er en logisk beslutning, for vi har ikke nogen store nyheder, der skal afprøves. Det er dyrt at teste, og samtidig har vi ikke alt for mange reservedele. Plus: Det har været en hård måned for alle mekanikerne – de fortjener virkelig en pause. Så jeg synes, det er den rigtige beslutning,« siger Magnussen.

Verstappen hurtigst, Bottas forlænger

Max Verstappen (Red Bull-Renault) satte dagens hurtigste tid, 26/1000 sekund hurtigere end den regerende verdensmester Lewis Hamilton. Englænderen underskrev torsdag en ny kontrakt med Mercedes for 2019-20, og fredag var det hans teamkammerat Valtteri Bottas, der forlængede: Mercedes annoncerede en ny aftale med finnen, der omfatter 2019 plus en option for 2020.

»Hvis han ikke havde været så uheldig, og hvis vi ikke havde lavet et par fejl, kunne Valtteri have ført VM på nuværende tidspunkt,« sagde Mercedes' teamchef Toto Wolff om Bottas, der satte fredagens tredjebedste tid foran Ferrari-kørerne Sebastian Vettel og Kimi Raikkonen.

