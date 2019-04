Med 13.-pladsen på gadebanen i Baku leverede Kevin Magnussen årets hidtil dårligste kvalifikations-resultat. Alligevel håber han på VM-point i søndagens Azerbaijan Grand Prix:

»I de seneste løb har vi været gode i tidtagningen og dårlige i løbet – man kan jo håbe på, at det bliver omvendt her,« sagde han efter kvalifikationen til B.T.

I de to seneste løb i Bahrain og Kina faldt danskeren fra en god startposition baglæns ned gennem feltet. Haas-teamet frygtede en gentagelse i Azerbaijan, men Magnussen sagde:

»Jeg ved ikke rigtig hvad jeg kan forvente i morgen - vi har ikke kørt så meget i løbstrim, fordi FP1-træningen blev aflyst.«

Kevin Magnussen kørte af banen, da det galdt kvalifikation til Q3. Foto: Peter Nygaard

13.-pladsen i kvalifikationen bliver vekslet til em startposition som nummer 12, da Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) rykkes 10 pladser tilbage på grund af at motorskift.

”Skulle finde noget, der ikke var der”

Kevin Magnussen manglede tre-fire tiendedele sekund for at komme videre til Q3 for de 10 hurtigste kørere. I et sidste forsøg på at forbedre sin tid oversatsede danskeren i sving 3, og kørte ud af banen uden at ramme barrieren.

»Jeg skulle finde så meget tid, at der virkelig skulle hives noget op af posen!,« forklarede han.

»Jeg skulle finde noget, der måske i virkeligheden ikke var der. Og jeg også startede min sidste omgang lidt for tæt på Daniel Ricciardo, der kom ind i det hul, jeg egentlig havde skabt mig. Jeg låste det ene hjul under nedbremsning, men det var egentlig ligegyldigt – jeg havde nok ikke farten til at komme meget længere frem. Til sidst var der også olie på banen«

Magnussens teamkammerat Romain Grosjean kvalificerede sig på 17.-pladsen, og det var tredje gang i træk danskeren slog franskmanden i Haas´ interne kvalifikations-duel.

Danskerens ’hattrick’ kommer efter franskmanden vandt kvalifikationsduellen i næsten alle løb i anden halvdel af 2018-sæsonen og i 2019-premieren i Australien.

Mercedes-kørerne Valtteri Bottas og Lewis Hamilton starter i første række med finnen på pole position. Ferraris Sebastian Vettel holder i anden række sammen med Max Verstappen (Red Bull-Honda). Charles Leclerc i den anden Ferrari havde domineret træningen, men crashede i kvalifikationen og starter fra niendepladsen.