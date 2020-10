I går torsdag blev det klart, at Kevin Magnusen ikke fortsætter hos Haas F1 Team i 2021.

I dag var det tilbage til arbejdet. Der er stadig seks løb til i Formel 1-VM 2020, og ved den indledende træning til Portugals Grand Prix på Autodromo Algarve virkede Kevin Magnussen ikke påvirket af de usikre fremtidsudsigter.

Danskeren satte 16.-bedste tid; næsten to tiendedele sekund hurtigere end sin teamkammerat Romain Grosjean, der var af banen et par gange i løbet af dagen.

Det er første gang, der køres Formel 1-løb på den kuperede bane udenfor Poertimao.

Portugals Grand Prix figurerede ikke i den officielle VM-kalender for 2020, men på grund af corona-pandemien lægger Autodromo Algarve nu asfalt til Kevin Magnussen og co.

Det var en meget glat asfalt der mødte Formel 1-kørerne på den første træningsdag.

»Det er en cool bane, men der er ikke ret meget vejgreb, og det er en skam, for det betyder, at man kører langsomt,« sagde Magnussen efter at have gennemført 29 omgange i den afsluttende FP2-træning og tilføjede:

»Bilen føles ikke særlig god, fordi den hele tiden skrider. Men jeg har kikket på on-board optagelser fra flere af de andre biler, og det ser ud til, at alle har problemer med det lave vejgreb. Det er altså ikke specielt vores bil, det handler om.«

»Men ellers har det været en helt normal dag. Jeg havde lidt problemer med hensyn til race-pace (’løbs-betingelser’, red.) – jeg mangler omkring et halvt sekund pr omgang, så det skal vi kikke på i aften,« fortsatte Magnussen, der også blev drillet af den omskiftelige vind bag Algarve-kysten.

»Vores bil er OK når der er mod- eller sidevind, men medvind har den det ikke så godt med. Og med den vindretning der var i dag, var det ofte i udgangen af svingene, der var medvind, så det sloges vi lidt med,« lød det videre.

Pirelli gav under træningen de 10 teams mulighed for at afprøve de dæk, der skal bruges i næste sæson. Selv om hverken Magnussen eller Grosjean skal køre for Haas i 2021 deltog de i dæk-testen, der kostede kostbar træningstid

»Afprøvningen af de nye prototype-dæk var medvirkende til, at vi ikke rigtig ved hvor vi står,« konstaterede Haas teamchef, Guenther Steiner.