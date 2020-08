Omtrent alt gik galt for Kevin Magnussen i Formel 1's 70-års jubilæumsgrandprix på Silverstone.

Dagens eneste lyspunkt kom, i sekunderne efter de røde lamper slukkede. Da leverede danskeren endnu en fantastisk start, hvor han vandt fire placeringer.

»Den gode start et det eneste, jeg kan tage med fra denne weekend,« sagde han efter løbet.

Resten af eftermiddagen var én lang nedtur. Han faldt ned gennem feltet, og det var tydeligt, at hans Haas-racer ikke var konkurrencedygtig.

»Det var en hård omgang – det var helt håbløst,« sagde han.

»Vi ved, at bilen ikke er dårlig, så der er et eller andet galt. Sidste weekend på samme bane og under lignende forhold var bilen meget bedre. Der er helt sikkert et eller andet, der ikke er, som det skal være – noget, som vi hverken kan se eller måle. Jeg prøvede alt, hvad jeg kunne, men der var ikke noget at gøre.«

Han havde ingen forklaring på bilens håbløse opførsel, men pegede på, at sidste weekends sammenstød med Alexander Albon sandsynligvis spiller en rolle.

»Bilen skulle genopbygges efter crashen i sidste weekend, og mange af de dele, der nu er på bilen, har været brugt tidligere ved vintertesten.«

Midt i løbet blev Magnussen udfordret af 2020-feltets sædvanlige agterlanterne, den canadiske rookie Nicholas Latifi (Williams). Danskeren røg kortvarigt af banen, og da han kæmpede sig tilbage på asfalten, ramte han canadieren.

Manøvren var så aggressiv, at han blev idømt fem sekunders tidstraf og fik to 'klip i licensen'.

Ni omgange før mål parkerede Magnussen i pitten. Officielt handlede det om sikkerhed – der var så voldsomme vibrationer i bilen, at det havde været uforsvarligt at fortsætte.

»Men vi havde heller ikke flere dæk,« sagde Magnussen.

Allerede i næste weekend afvikles næste afdeling af VM på Circuit de Barcelona-Catalunya uden for Barcelona.

»Jeg håber, de kan bygge en ny bil inden næste weekend – så vi kan starte forfra. Men det bliver med de dele, vi kender, for vi får som bekendt ikke nogen updates,« siger Magnussen.

Max Verstappen blev den første ikke-Mercedes-kører, der vandt et grandprix i 2020. Foto: FIA Pool via Grand Prix Photo Vis mere Max Verstappen blev den første ikke-Mercedes-kører, der vandt et grandprix i 2020. Foto: FIA Pool via Grand Prix Photo

70-års jubilæumsgrandprixet udviklede sig til en spændende, taktisk gyser, hvor dækstrategien blev afgørende. Max Verstappen startede som den eneste i top-10 på de hårdeste dæk, og det blev afgørende. Den unge hollænder gik i front, da han kunne vente længere med første pitstop end Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas.

I mål var Verstappen 11 sekunder foran Hamilton.