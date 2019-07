En rigtig sløj søndag for Kevin Magnussen og Haas.

Og det var også tydeligt at fornemme, da Magnussen gav interview efter løbet.

»Jeg var på yderbanen, og brugte så meget af det, der nu var til rådighed af banen, og blev alligevel ramt. Der er ikke så meget mere at sige til det.«

»Ærgerligt ikke at få nogle point med hjem endnu engang, men forhåbentlig har vi kunne lære noget om bilen. Vi må have de lange briller på lige nu,« lød det fra danskeren efter løbet.

Danskeren udgik tidligt i løbet på Silverstone, efter han kørte sammen med sin holdkammerat, Romain Grosjean, på første omgang.

Franskmanden endte med at udgå, og dermed er nedturen for Haas-teamet, der har haft det rigtig svært, total.

Det var derfor naturligvis også en skuffet Kevin Magnussen, der gav interview til TV3 Sport efter løbet, der altså på ingen måde blev et mindeværdigt et af slagsen for Haas. SE HELE INTERVIEWET ØVERST I ARTIKLEN

Også Romain Grosjean var tydeligt skuffet, da han gav en kort kommentar efter løbet.

»Det er en skam. Bilen føltes rigtig godt, så jeg havde forhåbninger for løbet, og de forsvandt lige med det samme,« lød det fra franskmanden.

Lewis Hamilton løb med sejren på hjemmebane.