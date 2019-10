Kevin Magnussens japanske grandprix blev ødelagt allerede tre timer inden starten.

På grund af super-tyfonen Hagibis, der lørdag skabte kaos i det centrale Japan, afviklede man kvalifikationen søndag formiddag. I slipstrømmen på Hagibis kom der kraftige vindstød, og et af dem sendte Magnussen i barrieren på hans første kvalifikations-omgang.

»Det lyder som en dårlig undskyldning, men det må have været blæsten, der sendte mig af banen. Det skete jo et sted, hvor det nærmest går lige ud. Jeg havde speederen i bund, da jeg pludselig fik hjulspin, og bilen snurrede rundt. Men ’shit happens’. Jeg havde bare ikke ventet pludselig at få så kraftig medvind. Det var uheldigt – og lidt pinligt. I det mindste fik jeg vist de andre, hvordan man ikkeskulle gøre,« forklarede Magnussen.

Afkørslen betød, at han skulle starte bagerst i feltet. Herfra leverede han en af sine efterhånden traditionelle super-starter, og fra 19.-pladsen var han hurtigt helt oppe på 12.-pladsen.

»Det var jeg selvfølgelig rimelig tilfreds med. Men så gik det baglæns. Det handlede ikke så meget om dækkene – mere om at vi havde en forkert strategi. Dækkene var ikke så forfærdelige, som vi har set i andre løb i år,« sagde han.

Kevin Magnussen. Foto: MAXIM SHEMETOV Vis mere Kevin Magnussen. Foto: MAXIM SHEMETOV

Selvom han med sin kanonstart havde bragt sig foran teamkammerat Romain Grosjean, blev han hentet i pit efter franskmanden. Normalt er det den af teamets to kørere, der ligger forrest, der bestemmer pit-stategien, og Magnussen var efter løbet åbenlyst frustreret over at komme i pit efter Grosjean.

»Jeg bad flere gange om at komme i pit, men alligevel kom jeg ind efter Romain. Det skal jeg lige have forklaret, for det giver ikke mening. Og det betød, at jeg mistede tre placeringer.«

Da han endelig kom i pit, var Haas-mekanikerne ikke specielt effektive, og på vej ud på banen spurgte Magnussen over pit-radioen:

»Hvad F… skete der?«

Men kommentaren gik mere på timingen end de ekstra par sekunder han holdt stille.

»Så dårligt var det pit-stop heller ikke!« sagde han efter løbet.

Magnussen tilbragte resten af løbet bagerst i feltet, og hans eftermiddag gik fra ’slemt’ til ’værre’, da han sæde pludselig sad løst.

»Men sædet var ikke mit største problem i dag – jeg kunne stadig køre race. Problemet var, at jeg startede sidst – og at vi bare ikke havde farten.«

»Hvis jeg ikke var røget af banen i kvalifikationen, og havde lavet den samme start, så ville jeg havde ligget rigtig godt. Og med den rigtige strategi, kunne jeg havde scoret point. Det er frustrerende!« sammenfattede Magnussen.

Valtteri Bottas (Mercedes) lavede fra tredje position en omtrent lige så god start som Magnussen, og tog føringen fra Ferrari-kørerne Sebastian Vettel og Charles Leclerc allerede inden første sving.

Resten af eftermiddagen dominerede finnen Japan Grand Prix, og med sejren (og Lewis Hamiltons tredjeplads) sikrede han Mercedes konstruktør-VM 2019. Det er sjette gang i træk Mercedes vinder titlen, og allerede om 14 dage i Mexico kan Hamilton sikre sig det individuelle mesterskab