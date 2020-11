»Det er fandeme løgn!«

Kevin Magnussen var en af stjernerne i første halvdel af Tyrkiets Grand Prix, men det hele sluttede med et kikset og utroligt pitstop.

Endnu en god start bragte danskeren i nærheden af VM-pointene, og han lå i sin underlegne Haas-racer på 11.-pladsen, da han skulle i pit for sidste gang. Her kiksede Haas-mekanikerne et hjulskift, og danskeren måtte stoppe igen lige efter pit-udskørslen. Han blev i en kontroversiel manøvre hentet tilbage i pitten, og herefter var han rolle i løbet udspillet.

Vi smed point væk i dag – igen! Kevin Magnussen

»Jeg ved ikke, hvad der skete – et af hjulene kom vel ikke rigtigt på? Jeg måtte stoppe og blev skubbet tilbage i pitten, og det kostede to omgange – så var der ikke så meget at gøre,« sagde Magnussen efter løbet.

»Jeg er sur, for det gik rigtig godt. Vi smed point væk i dag – igen!«

Magnussens eneste trøst på en frustrerende eftermiddag var, at han var markant hurtigere end sin teamkammerat, Romain Grosjean, der aldrig fandt sig til rette under de svære forhold.

Lewis Hamilton sikrede sig med sejren sin syvende VM-titel. Englænderen startede fra sjette position og spillede kun en sekundær rolle i løbets indledende fase. Her dominerede Racing Point-kørerne Lance Stroll og Sergio Pérez, men så trådte Hamilton i karakter. Han læste de svære forhold på Istanbul Park optimalt og holdt bedre end alle andre liv i sine dæk.

Hans eneste titel-rival, teamkammerat Valtteri Bottas, havde en skuffende eftermiddag med tre afkørsler og mod slutningen en ydmygende overhaling fra Hamilton, der satte finnen en omgang tilbage.

Det var en tydeligt rørt Hamilton, der fejrede, at han nu har tangeret Michael Schumachers rekord med syv VM-titler.

»Det her er til alle jer børn, der drømmer om det umulige: I kan gøre det,« sagde en smågrædende Hamilton, der voksede op under beskedne kår i England, på vej tilbage til pitten.

Lewis Hamilton slog for en måned siden Schumachers rekord for antal grandprixsejre, og allerede for at par år siden gik han forbi den tyske legende med hensyn til polepositions.