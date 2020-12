Fire dage efter sit dramatiske crash i Bahrain Grand Prix vendte Romain Grosjean sent i aftes tilbage til Formel 1-paddocken.

Han dukkede uventet op på Bahrain International Circuit, hvor Sakhir Grand Prix afvikles i weekenden.

Han styrede direkte ned i Haas-pitten, hvor der var kram, hilsner og tårer i flere øjenkroge.

Grosjean håber stadig at komme til start i sæsonfinalen i Abu Dhabi i næste uge, men i denne weekend er det reservekører Pietro Fittipaldi, der sammen med Kevin Magnussen repræsenterer Haas-teamet.

Crashet har ændret mit liv Romain Grosjean

Grosjean overvejede inden ulykken at køre IndyCar i 2021, men nu vil han i første omgang mærke efter, hvordan det føles at køre Formel 1-løbet i Abu Dhabi.

»Jeg vil finde ud af, om jeg stadig er i stand til at køre, om jeg stadig ønsker at fortsætte, om passionen stadig er det. Om jeg er bange,« siger han.

»For en uge siden tænkte jeg overhovedet ikke på at holde et sabbatår. Men nu fortæller jeg mig selv, at jeg næste år kunne kitesurfe, lege med mine børn, drikke god vin og bare have det sjovt. Crashet har ændret mit liv.«

Kevin Magnussen hilste sin teamkammerat velkommen tilbage i paddocken. Danskeren har i de seneste dage både besøgt Grosjean på hospitalet og spist frokost med ham kort efter, han blev udskrevet fra hospitalet.

Foto: RUDY CAREZZEVOLI Vis mere Foto: RUDY CAREZZEVOLI

»Vi tog direkte fra banen ud til hospitalet for at besøge ham søndag aften efter løbet,« fortalte Magnussen.

»Han var ved godt mod, jokede og var i godt humør – selv om det kun var få timer siden, han havde haft det der sindssyge crash. Det gav mig en ro i maven at se, han var okay. Selvfølgelig var han forslået, han havde brændt sig, og han havde ondt, men han var meget mere rolig og ovenpå, end jeg havde forventet. Jeg tror, jeg var mere stresset over det hele, end han var…«

Magnussen har også snakket med Grosjean om ulykken.

»Alle vil jo høre om ulykken. Men jeg kan forestille mig, at det er rart for en racerkører at tale med en anden racerkører om det. En kører, der også har haft store uheld og kan relatere til det, han har været været igennem.«

Kevin Magnussen starter fredag klokken 12.30 træningen til Sakhir Grand Prix, der bliver hans næstsidste Formel 1-løb, inden han i 2021 skifter til den amerikanske IMSA-serie for sportsvogne.