Kys, taknemmelighed og stor jubel strømmede gennem teamradioen, da Kevin Magnussen søndag eftermiddag hentede sæsonens første VM-point via en niendeplads i Formel 1-grandprixet i Ungarn.

En genial dækstrategi gav pote, og derfra viste danskeren disciplineret, taktisk og stor defensiv kørsel.

Så stor, at han på målstregen dårligt kunne fatte, hvad han havde præsteret i den stærkt udfordrede Haas-racer.

»Det er det største resultat, jeg nogensinde har fået. Det lå slet, slet ikke i kortene.«

Kevin Magnussen hentede to meget vigtige VM-point til Haas i Formel 1-grandprixet i Ungarn. Joe Klamar/Ritzau Scanpix

»Jeg kan stadig ikke helt fatte, hvad der lige er sket. Det er bare en "sølle" niendeplads, og jeg har aldrig været mere tilfreds,« siger Kevin Magnussen til TV3+.

Han startede på regnvejrsdæk, men gik straks efter formationsomgangen over på mediumdæk.

Det betød, at han startede i pit lane, men da de andre kørere først efter selve løbsstarten fandt ud af, at banen tørrede tilstrækkeligt op til at køre på såkaldt "slicks" uden dækmønster, smuttede Kevin Magnussen hurtigt helt op på tredjepladsen i løbet.

»Vores eneste chance var at være first movers på slickdækkene, og det var vi. Jeg kom op i en sindssyg god position, men havde slet ikke farten til at ligge deroppe i top-3.«

»Jeg faldt tilbage, men holdt fast i en niendeplads og åbnede der et hul til en Ferrari (Charles Leclerc) og holdt en McLaren (Carlos Sainz) på nye dæk bag mig. Det havde jeg slet ikke troet kunne lade sig gøre,« siger Kevin Magnussen.

De første omgange på mediumdæk var en glat omgang, hvor han skøjtede rundt, og da banen hurtigt var tør nok til at slippe for det, kom presset bagfra.

Først fra Lance Stroll (Racing Point), som Magnussen holdt bag sig i 16 omgange.

»Der var ikke en eneste omgang, der ikke skulle sidde lige i skabet. Der var så meget tryk på hele tiden. Også fordi vi har en bil, der ikke putter så meget varme i dækkene, og disse betingelser, hvor vi var de første på slickdæk på en våd bane, lå slet ikke til vores bil.«

»Men vi satsede og fik det til at virke. Det er helt fantastisk,« siger Kevin Magnussen til TV3+.

Da han krydsede stregen, fik han først ros af sin ingeniør, der kaldte danskeren en "fantastisk kører".

»I gav mig alt, jeg havde brug for. Jeg har lyst til at kysse jer,« sagde Kevin Magnussen den anden vej, før også teamchef Günther Steiner greb mikrofonen.

»Tak, alle sammen. Det føles som en sejr. Vi havde brug for det her,« sagde Steiner.

Magnussens to point var de første til Haas i sæsonen, hvor der nu er kørt tre løb.

Danskerens teamkollega Romain Grosjean sluttede løbet på 15.-pladsen på Hungaroring.

Kevin Magnussen er 26 gange i sin Formel 1-karriere blevet nummer ni eller bedre i et grandprix. Hans bedste resultat er andenpladsen i debuten i Australien i 2014.

/ritzau/