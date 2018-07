Kevin Magnussen leverede en ny overbevisende præstation i det ’hedeslag’ Ungarns Grand Prix udviklede sig til.

Luften var 35 grader og banen over 50, og det blev en lang eftermiddag for danskeren, der på vej til syvendepladsen tilbragte hovedparten af løbet alene.

Foran kunne han ikke følge med Mercedes, Ferrari, den eneste overlevende Red Bull og Pierre Gasly, der kørte en flot sjetteplads hjem på en af Toro Rosso-teamets sjældne on-days.

Og bagtil havde han kontrol over resten af ’B-feltet’ anført af Fernando Alonso (McLaren), Carlos Sainz Jr (Renault) og teamkammerat Romain Grosjean, der med 10.-pladsen scorede en enkelt VM-point.

»Jeg får en OK start og kommer godt igennem første sving, hvor jeg vinder to placeringer. Og så holder jeg den bare hjem,« sagde Magnussen efter løbet.

»Jeg er godt tilfreds. Der mange ting, der kunne være gået bedre, men jeg går på sommerferie med oprejst pande.«

Hamilton dominerede

Lewis Hamilton (Mercedes) tog straks føringen fra pole position, og kom aldrig for alvor under pres.

Men bag englænderen var der kaos med et par små-sammenstød, inden Ferrari-kørerne Sebastian Vettel og Kimi Raikkonen kunne bestige de to nederste pladser på sejrskamlen.

Ingen test – nu er det sommerferie!

Mens resten af feltet tester på Hungaroring tirsdag og onsdag, kan Kevin Magnussen og Haas allerede nu starte sommerferien.

»Vi har ikke rigtig noget nyt at teste, så det ville bare være spild af penge at blive her. OK – man kan altid lære noget, men man må også vurdere, om det man lærer er nok værd i forhold til, hvad det koster at teste. I vores situation tror jeg, vi kan bruge pengene mere konstruktivt på andre områder.«

»Jeg glæder mig til ferien! Det er længe siden, jeg har været i Danmark og rigtig kunne nyde det. Det bliver godt at se familie og venner igen.«