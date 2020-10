Det var en fattet Kevin Magnussen, der sammen med Haas-teamkammerat Romain Grosjean sent torsdag eftermiddag dukkede op til den officielle pressekonference op til Portugals Grand Prix i Portimao.

»Det har været fire gode år med Haas, og jeg har nydt dem. Jeg har lært en masse, der har gjort mig til en bedre kører. Nu må vi se, hvad fremtiden bringer,« indledte Kevin Magnussen.

Så gik han over til at tale om den kommende sæson.

»Jeg er åben for alting. Jeg er kun lige fyldt 28 år, og jeg føler, at jeg stadig har meget at byde på i Formel 1. Men der er ikke mange pladser tilbage i Formel 1, og jeg savner virkelig at vinde løb, og det er noget, jeg er begyndt at tænke mere og mere på i den seneste tid. Jeg må se på, hvor de muligheder byder sig.«

Foto: HANDOUT

Han blev ikke overrasket, da teamchef Guenther Steiner i forrige uge informerede ham om, at hans kontrakt ikke blev forlænget.

»Jeg har tænkt på andre muligheder et stykke tid, så da jeg fik beskeden fra Haas om, at de søgte andre kørere, ændrede det ikke så forfærdeligt meget for mig. Jeg ville naturligvis have overvejet det seriøst, hvis jeg havde fået et nyt tilbud fra Haas, men jeg har som sagt kigget på andre muligheder et stykke tid.«

Kevin Magnussen har ikke planer om at holde pause i 2021 i håb om at få en ny Formel 1-chance i 2022.

»Jeg holdt pause i 2015, og det var ikke særligt sjovt – og jeg var ret heldig at komme tilbage i 2016. Så en pause står ikke højt på listen for 2021. Jeg vil køre løb. Jeg er racerkører, og som sagt savner jeg at vinde. Jeg holder alle muligheder åbne og taler med mange forskellige. Og alt kan ske i Formel 1 – man skal aldrig siger aldrig, og man skal altid holde alle døre åbne.«

Foto: HANDOUT

Hverken Kevin Magnussen eller Romain Grosjean lagde skjul på, at det først og fremmest er på grund af økonomiske overvejelser, at de nu mister deres sæder i Haas F1 Team.

»Jeg kan ikke skaffe de beløb, der skal til i Formel 1 i dag,« sagde Magnussen.

»Jo – jeg har sponsorer og partnere, men de er ikke store nok til at kunne gøre en forskel. Og de kan slet ikke konkurrere med de beløb, andre kørere råder over.«

Kevin Magnussen har tidligere talt varmt om den amerikanske IndyCar-serie, og det er en mulig arbejdsplads i 2021.

»Min far kørte IndyCar, og jeg har altid været interesseret i serien. Jeg husker stadig, hvordan jeg som lille dreng var med min far til et IndyCar-løb, og det er en super cool serie. På et eller andet tidspunkt vil jeg gerne prøve IndyCar, men det bliver ikke nemt at få en god aftale for næste år. Motorsporten er overalt præget af de hårde tider, vi lever i. Jeg siger ikke, det er umuligt, men det ser svært ud.«