Kevin Magnussen fortsætter sin fantastisk Formel 1-sommer. Lørdag kvalificerede han sig på femtepladsen til Tysklands Grand Prix, der søndag klokken 15.10 starter på Hockenheim-banen ved Heidelberg.

Han gennemførte kvalifikationen perfekt og var endnu en gang ’best-of-the-rest’ efter de tre etablerede topteams. Herfra starter både Daniel Ricciardo (Red Bull) og Lewis Hamilton (Mercedes) på grund af tekniske problemer bag danskeren.

»Det var en rigtig god kvalifikation,« sagde Kevin Magnussen til B.T.

»Det gik sindssygt godt, og selvfølgelig er jeg superglad. Vi har begge biler med helt fremme, og forhåbentlig kan vi i morgen få de point, vi fortjener.«

Magnussens teamkammerat Romain Grosjean satte sjettebedste tid, 3/10 sekund langsommere end danskeren. Dermed skal Haas-bilerne starte side om side i tredje række. For 14 dage siden startede de begge fra fjerde række ved Storbritanniens Grand Prix i Silverstone, men stødte sammen på første omgang.

Kevin Magnussen var flyvende i sin Haas.

På B.T.s spørgsmål om, hvordan man vil undgå en lignende episode i Hockenheim, siger Magnussen:

»Jamen – det er jo Günther Steiner (Haas-teamchef, red.), du skal spørge om det. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det, men jeg håber selvfølgelig, at vi kan få begge biler hjem højt oppe i point-placeringerne. Det er hovedsagen.«

Vejrudsigten for Hockenheim truer med regn under løbet, men Magnussen håber på tørvejr.

»Jeg har jo ikke så meget indflydelse på vejret,« siger han.

»Når man holder nede bagved, vil man mange gange gerne have et regnvejrsløb, men når man starter der, hvor jeg starter i morgen (søndag, red.), skal tingene bare blive, som de er. Så lad os krydse fingre for tørvejr.«

Hjemmebanehelten Sebastian Vettel (Ferrari) starter fra pole position med Valtteri Bottas (Mercedes) ved siden af sig.