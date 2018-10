Kevin Magnussen kom natten til sent søndag i mål på niendepladsen i USAs Grand Prix.

Men to timer efter løbet blev han diskvalificeret, da en efterfølgende kontrol af hans bil viste, at han havde bruge for meget benzin.

Hver kører må bruge 105 kilo benzin under et grandprix, og Magnussen havde angiveligt brugt cirka 100 gram for meget.

Selvom overskridelsen synes ubetydelig, havde dommerne reelt ikke andet valg end af diskvalificere danskeren. Ifølge reglementet er det kun i tilfælde af force majeure, man må bruge mere end de 105 kilo – i alle andre situationer er straffen diskvalifikation.

Unfortunately today we were racing in Formula Fuelsaving rather than Formula 1. And we used 0.1kg (!) too much for the whole race so we got disqualified. Those are the rules so we just have to manage better. Car was great though and the pit stop was amazing. On to the next one! — Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) 21. oktober 2018

I en kommentar til diskvalifikationen skriver Kevin Magnussen på Twitter, at 'desværre kørte vi i dag Formel Brændstofbesparelse frem for Formel 1'.

'Og vi brugte 0,1 kilo (!) for meget i hele løbet, så vi blev diskvalificeret. Sådan er reglerne, så vi må bare kontrollere det bedre. Bilen var dog fantastisk og pitstoppet fremragende,' skriver han og tilføjer, at nu gælder det næste løb.

Magnussen kørte eller et flot løb på Circuit of the Americas, hvor han stod for en af eftermiddagens flotteste overhalinger, da han snuppede niendepladsen fra Sergio Perez (Force India-Mercedes).

»Jeg kommer forbi ham på indersiden af første sving, da jeg kommer ud af pitten, men han slår så kontrakt på vej ud af svinget. Så ligger jeg efter ham, men angriber igen i sving 11 og kommer forbi,« fortalte Magnussen efter løbet:

Kevin Magnussen gjorde sig forgæves anstrengelser for at spare på brændstoffet. Foto: Mark Thompson Vis mere Kevin Magnussen gjorde sig forgæves anstrengelser for at spare på brændstoffet. Foto: Mark Thompson

»Jeg tror, jeg var hurtigere end Force India´erne, men kunne ikke rigtig angribe, for så ville jeg bruge for meget benzin. Det var rigtig frustrerende, når man kan mærke, at bilen er til at komme længere frem, men så er nød til at bakke af for at spare benzin. Vi vil jo alle sammen gerne se tæt, spændende race, så jeg synes, det er forkert, at vi skal spare på benzinen.«

Ironisk nok viste det sig efterfølgende, at Magnussens ’økonomi-kørsel’ alligevel ikke var nok til at holde sig under et forbrug på 105 kilo

Magnussen forlader Texas med otte point op til førstepladsen i ’B-mesteskabet’ og Haas er nu hele 22 point bag Renault i kampen om at blive ’best-of-the-rest’ i konstruktør-VM.

»Det er ærgerligt, at vi ikke får point – og ærgerligt, at Renault har en rigtig god weekend. Men det er ikke slut endnu!,” sagde Magnussen.

Kimi Raikkonen vandt løbet. Foto: SRDJAN SUKI Vis mere Kimi Raikkonen vandt løbet. Foto: SRDJAN SUKI

Magnussens teamkammerat Romain Grosjean udgik allerede på første omgang efter et sammenstød med Charles Leclerc (Sauber-Ferrari).

Det var andet løb i træk Leclerc var i clinch med en Haas-kører, men hvor Magnussen slap uden straf for sammenstødet i Japan for 14 dage siden, takserede dommerne i USA Grosjeans manøvre hårdere. Grosjean bar ifølge dommerne ansvaret for sammenstødet, og han mister som straf tre grid-placeringer i næste uges grandprix i Mexico.

Samtidig fik han et straf-point (’klip-i-licensen’), og han har har nu i alt 10 ’klip’. Hvis han får yderligere to ’klip’ i Mexico, idømmes han automatisk et løbs karantæne.

Med tredjepladsen efter Kimi Raikkonen (Ferrari) og Max Verstappen (Red Bull-Renault) tog Lewis Hamilton (Mercedes) endnu et skridt mod VM-titlen.

Hamilton startede fra pole position, men misterede føringen til Raikkonen allerede på de første meter. Mercedes satsede i modsætning til Ferrari og Red Bull på en to-stops strategi, og selvom Hamilton mod slutningen var meget tæt på både Verstappen og Raikkonen, hæmmede det ekstra pit-stop ham.

»Vi gjorde det svært for os selv i dag, men jeg er trods alt glad for tredjepladsen,« sagde Hamilton efter løbet.

Hamiltons titelrival Sebastian Vettel (Ferrari) leverede endnu en af sine efterhånden jævnlige fejl, da han allerede på første omgang snurrede rundt efter nærkontakt med Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault).

Han kæmpede sig tilbage til fjerdepladsen, men er nu omtrent chanceløs i titelkampen: Selvom tyskeren skulle vinde de tre sidste løb, vil en enkelt syvendeplads gøre Lewis Hamilton til verdensmester.