Guenther Steiner ikke er tilfreds.

Haas-bossen kommer med en hård kritik af Formel 1, efter at Kevin Magnussen søndag blev diskvalificeret fra USA's Grand Prix for at overtræde brændstofsreglementet.

»I sidste ende er det vores ansvar at kontrollere brøndstofsforbruget, men jeg er stadig uenig i, at Formel 1 skal køre efter disse regler,« siger Guenther Steiner til Haas' hjemmeside.

Kevin Magnussen kørte i mål på en niendeplads, men efterfølgende blev det konstateret, at den danske racerkører havde brugt marginalt mere end de 105 kg brændstof, man må bruge i et løb.

Det var sølle 100 gram for meget, danskeren brugte. Her kan du se Kevin Magnussens reaktion på dén afgørelse

Haas i Formel 1 Debut: 2016

Motor: Ferrari

Chassis: Dallara

Point i alt: 103

Løb: 49

Kørere: Romain Grosjean (2016-18), Esteban Gutierrez (2016), Kevin Magnussen (2017-18).

Bedste placering - løb: 5.-plads (Bahrain 2016 og 2018)

Bedste placering – grid: 5.-plads (Australien 2018)

Placering i konstruktør-VM: 2016: Nummer 8 / 2017: Nummer 8

Guenther Steiner satser på, at regelændringer kan komme problemet til livs næste år.

»Jeg håber på, at det vil ændre sig næste år, hvor man må bruge 110 kg brændstof, men samtidig betyder en anden regelændring, at der kommer en større frontvinge på racerne, så måske vil det være det samme,« siger Guenther Steiner.

Og kommer med en harsk kritik af Formel 1 anno 2018.

»En dag vil vi få et godt show, men sådan er det ikke i øjeblikket,« siger Guenther Steiner.

Han opsummerer, at det alt i alt ikke var en et godt løb for Haas.

Også holdets anden kører, Romain Grosjean, havde en dårlig dag, da han tidligt måtte udgå efter at være kollideret med Saubers Charles Leclerc.

Allerede i den kommende weekend er der mulighed for revanche i Mexico, hvor sæsonens tredjesidste løb køres.