Kevin Magnussen håber på en god weekend på Red Bull Ring, hvor Østrigs grandprix køres på søndag.

Men han er ikke sikker på ret meget.

»Vi er lidt usikre, for vi ved ikke hvad vi kan forvente,« siger han.

»Vi ved, at vi med hensyn til aerodynamik har en god bil, der mange gange er rigtig hurtig. Men der er også situationer, hvor bilen bare overhovedet ikke virker, og vi kan ikke finde årsagen. Det er meget forvirrende.«

Dækkene har været hovedårsagen til Haas´ problemer. Mens bilen har været OK på enkelte, aggressive kvalifikations-runder, har Magnussen og teamkammerat Romain Grosjean haft svært ved at få dækkene op på den optimale arbejdstemperatur i løbene.

Andre teams har haft tilsvarende problemer, og her i Østrig mødes de 10 teams, bilsportsforbundet FIA og Pirelli til et krisemøde.

En tilbagevenden til 2018-dækkene er på dagsordenen, men Haas teamchef Guenther Steiner advarer:

»Det er ikke sikkert, det er løsningen.«

..det er svært at sige, hvordan det går i år, men det er opløftende at vide, at vi tidligere har haft gode løb på Red Bull Ring Kevin Magnussen

»Det er nemt at pege på, at dækkene ikke fungerer, men det må handle om mere end bare temperatur. En Formel 1-bil er meget kompleks, så det er svært,« tilføjer Magnussen.

For bare fem dage siden sluttede Haas i Frankrig dét, Guenther Steiner kaldte ”vores værste weekend nogensinde.”

Haas-kørerne var chanceløse i løbet, hvor Magnussen sluttede på 17.-pladsen. Det var så skuffende i Frankrig, specielt fordi vi havde så store forventninger til denne sæson,« siger Magnussen og fortsætter:

»Det er jo kun et par løb siden, jeg kvalificerede mig som nummer seks i Monacos grandprix, og lige pludselig var det svært bare at komme videre fra Q1 (for de 15 hurtigste, red.)«

Foto: VALDRIN XHEMAJ Vis mere Foto: VALDRIN XHEMAJ

Efter frustrationerne i Frankrig håber Kevin Magnussen, at han i Østrig kan score sine første VM-point siden Spaniens grandprix midt i maj.

»Red Bull Ring har altid været en god bane for os, så vi krydser fingre. Jeg ved ikke, om det er en tilfældighed, men vi har altid klaret os godt her.«

»Måske er der noget i den måde, vi designer vores bil på, der bare passer godt til banen? Det er svært at sige, hvordan det går i år, men det er opløftende at vide, at vi tidligere har haft gode løb på Red Bull Ring.«

Herunder kan du se et overblik over Red Bull Ring i Østrig.